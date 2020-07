Insigne douche la Roma

Dominateur, mais tenu en échec par la Roma à l'heure de jeu, le Napoli s'en est remis à un pion merveilleux d'Insigne, pour faire plier la Roma en toute fin de rencontre. Un succès laborieux, mais mérité pour les Partenopei, qui confirment leur excellente forme du moment.

10

Le gruyère romain, le rythme napolitain

Insigne et c'est pesé

SSC Napoli (4-3-3) :Meret - Di Lorenzo, Manolas (Maksimović, 63e), Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz, Demme (Lobotka, 70e), Zieliński - Callejón (Lozano, 70e) , Milik (Mertens, 63e), Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



AS Roma (3-4-2-1) : Pau Lopez - Smalling (Fazio, 30e), Mancini, Ibáñez - Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola - Kluivert (Zaniolo, 66e), Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

C'est bien connu, Gennaro Gattuso a un organe vocal du genre costaud. Ce dimanche, le coacha beaucoup gueulé au San Paolo, et ses hommes, privés de public, ne pouvaient pas faire mine de ne pas pouvoir l'entendre. Difficile de savoir si les consignes de Rino ont fait la différence, mais une chose est sûre : la Roma, nettement dominée, n'a pas fait le poids ce soir, et Naples confirme que sa saison post coronavirus est partie pour finir sur des bases solides.Il fait près de 25 degrés à Naples ce dimanche, et la chaleur qui enveloppe ce derby du soleil semble plonger les défenses des deux formations dans une drôle de torpeur. Surtout celle de la Roma, dont l'arrière-garde prend vite des airs de calendos grandeur nature. Les longues ouvertures de Zieliński larguent à plusieurs reprises Smalling et Mancini, quand Insigne trouve Callejón esseulé à l'entrée de la surface, mais l'Espagnol cochonne tout seul ce qui aurait pu être une superbe occasion. C'est finalement Milik qui se procure la plus belle opportunité du premier acte, en propulsant un énorme coup de boule sur la barre de Pau Lopez. En face, la Roma tente de suivre comme elle peut le tempoet revient à ses fondamentaux, en cherchant Džeko en pivot ou en profondeur. Mais le Bosnien est trop esseulé pour fausser compagnie à son duo de chiens de garde du soir, constitué de Manolas et Koulibaly.Dominés, lesvont logiquement finir par plier. Callejón, servi par un centre enveloppé de Mario Rui, file dans le dos de la défense pour ajuster Pau Lopez à bout portant. Naples a dès lors envie de dérouler, mais la Louve serre les crocs, se planque dans sa tanière et attend une ouverture pour plonger en contre. Une faille que trouve Mkhitaryan en fixant Di Lorenzo, avant d'égaliser d'une frappe coup de pied croisée. Cette fois-ci, la Louve pense sonner la fin d'une chasse dont elle ne sera plus la proie. De fait, après l'heure de jeu, les débats s'équilibrent, et les deux formations, cramées physiquement, sont plus souvent vues en train de trottiner que de sprinter. Un climax beaucoup trop pépère aux yeux de Lorenzo Insigne : en fin de rencontre,y va de son crochet extérieur à l'entrée du coin gauche de la surface, avant d'envoyer une merveille dans la lucarne adverse. La Roma ne s'en remettra pas, et Naples recolle aux basques du club de la capitale : au soir de cette 30journée,et Romains comptent chacun 48 points au classement de la Serie A.