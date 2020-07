Le Bayern boit Lever cul sec

Un peu moins de trois semaines après avoir remporté la Bundesliga pour la trentième fois, le Bayern Munich s'est tranquillement adjugé la vingtième Coupe d'Allemagne de son histoire, ce soir au stade olympique de Berlin. Vainqueurs face au Bayer Leverkusen (2-4) de leur dix-septième match de rang et toujours invaincus en 2020, les Munichois viseront le triplé en août en Ligue des champions. Et il faudra être sacrément solide pour les en priver.

139

Coman en métronome, Alaba en bourreau

Lewy soigne ses stats

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - L. Bender (Weiser, 81e), Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aránguiz, Baumgartlinger (Demirbay, 46e) - Diaby, Amiri (Volland, 46e), Bailey (Bellarabi, 76e) - Havertz. Entraîneur : Peter Bosz.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng (Hernandez, 69e), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (Coutinho, 87e), Müller (Alcântara, 87e), Coman (Perišić, 64e) - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.

Par Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est le genre de situation où tout semble huilé. Un coup franc plein axe, à dix-huit mètres, obtenu par Robert Lewandowski. Un ballon davantage placé pour un gaucher, comme David Alaba. Un pas d'élan, un subtil enroulé, et voilà l'Autrichien qui met le Bayern sur les rails, en direction d'un deuxième succès de rang en DFB-Pokal. Le Bayer Leverkusen ne le reverra pas. Mangée en première période, pas assez réaliste après le repos, l'équipe de Moussa Diaby n'a rien pu faire face à la puissance du, qui a inscrit trois nouveaux buts et ajoute logiquement ce soir une vingtième Coupe d'Allemagne dans ses vitrines. C'est évidemment un record.Sous les yeux du sélectionneur allemand Joachim Löw, le premier homme à se mettre en évidence est français. Très en jambes dans les premières minutes, Kingsley Coman ambiance le début de partie. Auteur de la première frappe cadrée du match, l'ancien Parisien croit offrir l'ouverture du score à Goretzka, repris dans la surface par Wendell (8), pas loin de commettre l'irréparable quelques minutes plus tard sur Gnabry. Si le contact entre le Brésilien et l'Allemand ne mérite pas de penalty, la charge de Tapsoba dans le dos de Lewandowski est elle évidente. D'un superbe coup de patte, Alaba se charge de sanctionner le Burkinabé et de récompenser la bonne entame bavaroisePas rassasié, le Bayern n'est pas loin d'enfoncer le clou sur une demi-volée de Gnabry coupée par Müller et sortie sur sa ligne par un Hrádecký réflexe (22). Le portier finlandais ne peut en revanche rien faire sur ce tir croisé millimétré de Gnabry, mis sur orbite par Kimmich sur une récupération haute bavaroise. Dans les cordes et incapable de se procurer la moindre occasion en première période, le Bayer doit attendre le temps additionnel pour enfin cadrer une tentative : un tir lointain de Lars Bender, sans danger pour Neuer. Il en faut plus, beaucoup plus, pour faire sourciller ce Bayern-là.Peter Bosz le sait : en passe de devenir le premier technicien néerlandais à s'incliner lors d'une finale de Coupe d'Allemagne, le Batave procède à deux changements dès la pause, dégainant Demirbay et Volland. Mais rien n'y fait : servi sur un plateau par Diaby, l'international allemand loupe le ballon au point de penalty, manquant l'occasion de relancer une finale jusque-là à sens unique (57). Face au Bayern et à ce prédateur de Robert Lewandowski, cela ne pardonne pas. Surtout si votre gardien vous plante, à l'image de Hrádecký, qui se troue complètement sur une volée lointaine du Polonais, en échec depuis le début de la partieA priori à l'abri, les hommes d'Hansi Flick ne vont réellement savourer que cinq minutes. Le temps pour Sven Bender de smasher un corner de Demirbay consécutif à un sauvetage de Boateng, et d'ainsi priver Neuer du record de matchs de Coupe d'Allemagne sans encaisser de buts (33), toujours la propriété d'Oliver Kahn. Celui du plus grand nombre de buts en finale de Coupe d'Allemagne est en revanche plus que jamais la propriété de Robert Lewandowski, auteur, sur ce centre en retrait de Perišić, de son second but de la soirée, le huitième en finale de DFB-Pokal, le 51cette saison. Des stats de Ballon d’or ? Il faudra sans doute pour cela que le Bayern, qui a pour l'anecdote concédé un penalty de Kai Havertz dans le temps additionnel, s'adjuge aussi la Ligue des champions en août. Toujours invaincu en 2020 et vainqueur de son dix-septième match de rang, lea décemment le droit de croire à un tel triplé.