Manchester United déroule, Leicester se réveille

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf (Bailly, 46e), Maguire, Shaw - Pogba, Matić (Fred, 67e) - Greenwood (James, 75e), B. Fernandes, Rashford (Ighalo, 80e) - Martial (Mata, 80e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Bournemouth (4-4-2) : Ramsdale - Smith (Stacey, 77e), Aké, Kelly, Rico - Brooks (Danjuma, 46e), Cook (Billing, 66e), Lerma, Stanislas (Wilson, 66e) - King, Solanke (Gosling, 67e). Entraîneur : Eddie Howe.

Foot en folie à Old Trafford.Dans une partie très spectaculaire, Manchester United a écrasé Bournemouth (5-2), faisant encore durer son invincibilité (16 matchs d’affilée sans défaite toutes compétitions confondues). La première dinguerie est pourtant: après une première tentative contrée, Stanislas récupère le ballon, glisse un petit pont humiliant à Maguire et allume De Gea, qui ne bouche pas son premier poteau (0-1, 16). Bournemouth est devant, mais lesne paniquent pas. Mieux, ils renversent la vapeur en cinq minutes. Un pétard de la pépite Greenwood, bien servi par Fernandes (29e), puis un penalty transformé par Rashford après une mimine de Smith, et voilà MU en tête au tableau d’affichage (2-1, 35). Avant les citrons, Martial se permet même une petite sucrerie en claquant sa spéciale frappe enroulée dans la lucarne de Ramsdale (3-1, 45+2). Délicieux.Le premier quart d’heure du second acte est tout aussi déroutant. Encore une fois, Bournemouth pique le premier, et les deux entrants sont impliqués : Danjuma fait trembler le poteau de De Gea, avant que Bailly ne se rende coupable d’une faute de main dans la surface. Le penalty est confirmé par la VAR, puis transformé en force par King (3-2, 49). De quoi faire paniquer MU ? Pas du tout, les soldats de Solskjær relèvent la tête et poursuivent le festival : Greenwood, 18 piges, change de pied, envoie un nouveau missile, et s’offre le premier doublé de sa carrière (4-2, 54). Fou, comme cet ultime bijou signé Bruno Fernandes, évidemment, qui plante le cinquième d'un coup franc parfaitement enroulé dans le petit filet opposé (5-2, 59). Le clou d'un spectacle, qui aurait pu se prolonger sans quelques maladresses et un bel arrêt de Ramsdale face à Pogba. Une nouvelle claque pour Bournemouth, toujours dans la zone rouge. Et un nouveau succès pour les Mancuniens, qui retrouvent leur place dans leen attendant Chelsea-Watford.Mais qui peut stopper Manchester United ?Moins de spectacle au King Power Stadium.Pour la première fois depuis le retour du foot en Angleterre, Leicester a gagné un match. Vainqueurs de Crystal Palace (3-0) à la maison, lesne tomberont pas du podium ce week-end. Peu de choses à se mettre sous la dent dans le premier acte d'une partie plutôt fermée, si ce n'est une frappe sur la barre de Justin (14) et un coup franc joliment tiré par Milivojević (32). Après la sieste, le réveil : Leicester parvient finalement à faire plier les visiteurs par trois fois. À la réception d'un centre de Tielemans, Iheanacho ouvre le score en surgissant au second poteau (1-0, 49). Puis, il assiste du banc au doublé de Jamie Vardy : l'international anglais profite d'une perte de balle de Sakho et d'un bon centre de Barnes pour marquer le 100but de sa carrière en championnat (2-0, 77), puis conclut une contre-attaque d'un petit piqué subtil (3-0, 90+4).Oui, Leicester veut retrouver la Ligue des champions.