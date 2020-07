Barcelone coule Villarreal et repart de l'avant

Au ralenti depuis quatre journées – une victoire et trois nuls –, le Barça a retrouvé le sourire en s'imposant largement à l'Estadio de la Ceramica face à Villarreal (1-4). Mais les Catalans ont surtout retrouvé leur football et Antoine Griezmann, titulaire et auteur d'un but sublime.

Deux golazos pour le prix d'un

[⚽ VIDÉO BUT] ???? QUELLE PATTE DE VELOURS DE GRIEZMANN !? Servi par Leo Messi, Grizou lobe le gardien de Villarreal d'une magnifique frappe enroulée !? La connexion Messi-Griezmann fait des dégâts ce soir et @Omar_daFonseca se lâche complètement !https://t.co/8JreByIJkI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2020

Le Barça a retrouvé son football

Villarreal (4-4-2) : Asenjo - Gaspar, Albiol, Torres, A.Moreno - Chukwueze, Anguissa, Iborra (Bruno, 46e), Cazorla (Trigueros, 56e) - Alcácer (Bacca, 36e), G.Moreno (Gómez, 46e). Entraîneur : Javier Calleja.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo (Puig, 60e), Lenglet, Piqué (Araujo, 81e), Alba - Roberto, Vidal, Busquets (Braithwaite, 71e) - Suárez (Rakitić, 60e), Messi, Griezmann (Fati, 71e). Entraîneur : Quique Setién.

C’est une chose que le monde du football avait tendance à oublier ces dernières semaines : Antoine Griezmann est un merveilleux joueur de football. Et l’attaquant français, en délicatesse depuis son arrivée au Barça l’été dernier et mis au ban(c) depuis quelques rencontres, a tenu à le rappeler face à Villarreal. Comment ? En claquant un lob tout en toucher depuis l’entrée de la surface de réparation après un magnifique travail de Lionel Messi qui aspire l’âme de trois défenseurs avant de servir Grizou en talonnade. Tout un symbole. Coïncidence ou non, le Barça, aussi, a retrouvé le sourire en même temps que le champion du monde français.Étincelant depuis trois rencontres, le jeune Riqui Puig a tout de même été mis sur le banc par Quique Setién. Au profit d’Antoine Griezmann donc, mais surtout de Sergi Roberto. Une bonne idée, puisque le second décale Jordi Alba, tandis que c’est pour empêcher le Français de marquer d’une madjer que Pau Torres envoie le cuir au fond de ses propres filets (0-1, 3). Sauf que le problème du Barça n’est pas forcément offensif, mais aussi défensif, et Paco Alcácer, trouvé dans le dos de Piqué et de Lenglet, en profite pour servir Santi Cazorla à l’opposé. Le milieu espagnol envoie alors une praline que Ter Stegen repousse dans les pattes de Gerard Moreno (1-1, 13). Et alors que le Barça aurait pu prendre un coup derrière la tête, lesrepartent de l’avant. Et de fort belle manière, puisque Luis Suárez, après un rush de Lionel Messi qui s’est amusé avec Zambo Anguissa, dégaine une frappe enroulée en une touche de balle dans la lucarne opposée (1-2, 19). Avant l’autre bijou d’Antoine Griezmann (1-3, 44) qui met définitivement le Barça à l’abri après avoir notamment tremblé sur une frappe de Carlos Bacca (36).Devant au tableau d’affichage, Barcelone a profité du second acte pour rejouer au football, ce que lesavaient tendance à oublier ces dernières semaines. Et même Antoine Griezmann participe aux une-deux initiés par Lionel Messi, même si Luis Suárez a snobé Grizou pour la jouer solo (58). Forcément, un Barça qui combine bien est un Barça qui se crée des occasions. Mais Sergio Asenjo est impeccable devant Arturo Vidal (65) et Jordi Alba (66), tandis que la VAR vient sauver le sous-marin jaune en annulant un pion de Lionel Messi pour un hors-jeu de Vidal au préalable (68). Abandonné par sa défense, le portier espagnol est tout de même obligé de lâcher les armes face à la vitesse et la précision d'Ansu Fati (1-4, 86). Avant de voir sa barre transversale venir à sa rescousse sur un coup franc de Lionel Messi (90+2). Mais lapeut tout de même avoir le sourire : ses coéquipiers se sont remis à jouer au football. Même si ce réveil semble être trop tardif, le Real Madrid ayant toujours quatre points d'avance à quatre journées de la fin.