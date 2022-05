Sainté évite la trappe à Nantes !

Oh l'égalisation d'Hamouma qui permet aux Verts de passer barragiste !#FCNASSE 1-1Le but en vidéo https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/3R17K63Kru — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 21, 2022

FCN (5-3-2) : Lafont (c) - Coco (Fábio, 85e), Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin - Blas (Appiah, 81e), Cyprien (Augustin, 72e), Moutoussamy - Kolo Muani (Achi, 81e), Coulibaly (Bukari, 71e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



ASSE (3-4-1-2) : Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub (Hamouma, 46e), Camara, Youssouf (Gourna-Douath, 74e), Trauco - Aouchiche (Crivelli, 69e) - Khazri (Nordin, 74e), Bouanga (Moukoudi, 87e). Entraîneur : Pascal Dupraz.

Sauvé de justesse. Pour le moment.Suspendu au résultat de Metz à Paris et après avoir encaissé une ouverture du score qui l'emmenait tout droit en Ligue 2, Sainté a arraché le nul - et la 18place - dans le dernier quart d'heure à la Beaujoire (1-1). Les Verts affronteront l'AJ Auxerre dans un barrage Ligue 1/Ligue 2 tendu, les 26 et 29 mai prochains.Malgré un bon début de partie stéphanois à l'image de la frappe de Denis Bouanga déviée par Jean-Charles Castelletto (16), Ludovic Blas a obtenu - au duel avec Mickaël Nadé - et transformé son penalty. De quoi plomber les visiteurs, plongés dans la torpeur et pas loin d'en manger un deuxième (32, 35). Sainté repartant après la pause avec plus de hargne, le début de deuxième a été très rythmé de chaque côté, avec une bonne frappe en pivot de ce même Bouanga qu'Alban Lafont est allé chercher (47) et une énorme double occasion pour les Canaris sur laquelle Paul Bernardoni et Falaye Sacko se sont employés (49).Romain Hamouma a eu la balle d'égalisation au bout du pied, mais a vu Lafont gober le cuir (63), puis Randal Kolo Muani a fait le show en butant sur le portier stéphanois (67). Crispée, mais bagarreuse, l'ASSE a fini par voir la lumière sur un centre de l'omniprésent Bouanga repris par le vétéran Romain Hamouma, qui avait frôlé la lucarne quelques minutes plus tôt et a fini par offrir aux siens le but de la libérationC'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, paraît-il.