« Et là c'est parti en couilles... »

Le 113e derby du Nord, entre Lens et Lille, aura été le premier du genre à faire l’objet d’un envahissement de terrain. Alors que la commission de discipline se réunit ce lundi après-midi et devrait débiter une valse de sanctions, les supporters des tribunes impliquées dans les incidents se racontent. D’un côté ceux qui condamnent, de l’autre - une minorité -, les inconscients.

"J’ai eu le temps de choper un cube noir qui appartenait sûrement à un caméraman et je l’ai balancé sur le parcage."

"À un moment, cette équerre lui arrive en plein dans le front. Il était en sang"

Des affrontements prévisibles ?

Une sécurité décriée

Par Florent Caffery

En ce début de semaine grisâtre, le quotidien a repris son cours aux abords de Bollaert, où les 36 512 personnes présentes samedi pour le derby ont emmagasiné des émotions pour plusieurs mois. Le succès lensois après quinze années de disette face au voisin honni a fait sauter les coutures de Bollaert , mais les incidents de la mi-temps ne sont pas digérés par tous . Six blessés légers, deux interpellations, des vidéos en pagaille inondant les réseaux sociaux à coup de, les échanges d’amabilités et d’objets n’ont pas laissé indifférent. Le sous-préfet de Lens Jean-François Raffy a indiqué à l’AFP qu’au moment de la mi-temps,(sur la pelouse, ndlr)Du côté des supporters, chacun a son regard sur la question., jure Jeff, la quarantaine, deux décennies de présence en Marek, le kop lensois. Samedi, cet inconditionnel est passé au-dessus des grilles de la tribune pour aller, de toute manière,. Jeff rembobine ceDe son côté, Quentin, 17 piges, est dans les gradins réservés aux 1200 Lillois quand tout dérape. De son point de vue,À quelques mètres, Basile est en tribune Trannin niveau 0, avec les Lensois. Le jeune homme passe d’une première période classique «» , à voir défiler devant luiJeff le Lensois déboule lui aussi via la pelouse :Cet objet n’est pas celui reçu par Clément, 15 ans, jeune Lillois, qui finit tout de même par être touché avec, souffle Corentin, son grand frère. Déjà, avant le match, leur bus avait été caillassé à leur arrivée dans les artères lensoises.Avec un ami, Corentin parvient à extraire son frère de la tribune,Après avoir filé à l’autre bout de l’antre jusqu’en tribune Delacourt pour être soigné, le gamin de 15 ans se retrouve avec une plaie de 7 centimètres sur front, une deuxième entaille sous l’œil et un passage obligatoire à l’hôpital dans la nuit après avoir retrouvé à la maison une mère de famille forcément choquée., réalise à peine Corentin.Côté lensois, Basile voitDe l’autre côté du stade, Jeff et ses compères lensois, finalement contraints de retourner dans la Marek par les forces de l’ordre et les stadiers, réalisent à peine ce qu’il vient de se passer. Les quelques heures qui se sont écoulées depuis les affrontements ne sont visiblement pas suffisantes pour permettre à Jeff de comprendre où est le problème :Pas franchement le couteau le plus aiguisé de la tribune, Jeff avoue seulement avoir eu «» .Un autre Lensois de la Marek, lui aussi en première ligne sur la pelouse, dégaine l'argument de la solidarité :. Après 11 années sans derby dans un Bollaert plein à craquer,, complète Jeff.. S’il admet que, le Lensois a finalement le même regard que Quentin, son homologue dans le parcage.Tous s’accordent, en tout cas, sur la gestion de la sécurité et les soucis de parcage où 80 sièges ont été cassés., reconnaît Jeff, qui se prépare déjà au huis-clos.Corentin en veut au Racing Club de Lens.Réponse cet après-midi.