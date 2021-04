En direct : Top Chef, saison 12, épisode 9

Avouez-le : vous n'avez absolument pas envie de regarder ce Bayern-PSG qui sent l'humiliation à plein nez et encore moins ce Porto-Chelsea tout bouchonné. Heureusement, cet épisode 9 de Top Chef au goût ministériel arrive tout chaud comme le pain sorti de son four. Miam !

Par Antoine Donnarieix

: Pierre s'est fait secouer sur son packaging, mais le goût y est. En balottage favorable !Allez, le cromesquis avec le pan con tomate. C'est une réussite aussi, mais il y a peut-être un peu trop de gras. Hé oui Thomas, le gras ce n'est pas que la vie...Place à la dégustation ! Radis croque au sel pour les Violets... Et ça plait énormément à Christian Le Squer. Oh, ça sent bon.ET C'est terminé pour la bouchée en entrée ! Matthias a fait n'importe quoi, Etchesbest est blasé.Aïe aïe aïe, ça sent le roussi pour Pierre ! Il est en retard.Je dois vous avouer un truc: Bruno ressemble énormément à un ami. Du coup, je choke à chaque fois que je vois sa tête. C'est terrible.Et hop, au tour des Bleus! C'est une pissaladière pour eux. Malin les artistes.Après l'avantage, c'est qu'il est seul pour gérer son entrée. Et il m'a l'air bien dans son match. En stress, mais du stress positif.Allez, au tour de Pierre le fou. C'est une huître à l'échalote et vinaigre de vin rouge. Beurk, je ne suis absolument pas fan d'huîtres, désolé mon Pierrot.C'est oui pour les mini-cônes. Maintenant, Baptiste va nous faire une dinguerie façon «» . Mais à titre personnel, je suis plutôt de la team cromesquis pour l'instant.Ouh la petite Sarah est en train de dévier de la trajectoire initiale selon le chef Pairet. Attention.Thomas nous explique que «» . Quel épicurien celui-là.Wahou, un cromesquis de beurre pour démarrer. Les Rouges mettent la barre très haut mais il y a une belle part de risque. Tout ce qu'on aime.BAM ! C'est parti pour le départ de l'épreuve organisée par le chef triplement étoilé. Darroze compte fort sur son duo Mohamed-Thomas. 100% création pour eux.Ah oui, l'immense Stéphane Rotenberg vient de préciser qu'une brigade serait éliminée à chaque étape du menu. Duuuuur !ET BOUM ! Trois bouchées pour un menu entrée, plat, dessert. Bon courage !Ce soir, il y a le boucher de Porto, un certain Pepe, et le roi de la bouchée, Christian Le Squer. Faites votre choix.On l'a bien vu, le coup de pression du chef Sarran à Pierre, son seul candidat. Mais le revenant n'est pas là pour blaguer, soyez en sûrs.» Philippe Etchebest a tout bien résumé l'épreuve de la bouchée.Qui croit en Arnaud en candidat solitaire ? Personnellement, je suis à fond dans son délire. Oui, même celui du caca-PQ-cuvette.@VanRay : Salut mec ! Pour moi, c'était riz blanc avec sauce, oeuf au plat et poulet braisé. Je me suis mis bien.Sachez que le live de ce soir se déroule depuis Grenoble, ville verte par excellence. Hé ouais.La soirée va se dérouler en trois étapes pour nos huit candidats restants. D'abord, Christian Le Squer va juger tout ce beau monde avec l'épreuve de la bouchée, puis le chef 3 étoiles Mauro Colagreco va vous donner envie de sauver la planète avant que l'épreuve de la dernière chance vienne toquer à la porte. Chaud devant !Salut les écolos ! J'espère que vous êtes bien installés dans votre chez vous pour assister à cet épisode qui s'annonce ni trop salé, ni trop sucré pour respecter notre bel environnement. Tous les feux sont au vert, allons-y.