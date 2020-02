Embêté par Alavés, Séville sort du podium

19

Alavés (5-3-2) : Pacheco - Aguirregabiria, Navarro, Laguardia, Magallán, R. Duarte - Fejsa (58e, L. Rioja), Camaracia, García - Burke (58e, Pons), Joselu. Entraîneur : Asier Garitano.



Séville (4-3-3) : Vaclík - Navas, Koundé, Gómez, Reguilón - Banega, Fernando, Jordan (51e, Vázquez) - Ocampos, De Jong (77e, En-Nesyri), Nolito (51e, Suso). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Oh, la mauvaise affaire !Sans idée contre Alavés, Séville n'a pu faire mieux qu'un match nul peu glorieux à domicile (1-1). Conséquence : les hommes de Julen Lopetegui se voient boutés hors du podium par Getafe, vainqueur de l'Athletic Bilbao plus tôt dans la journée (0-2). À part une belle tête de Luuk de Jong (23), les partenaires d'Éver Banega se montrent impuissants en première période face au bloc regroupé d'Alavés. Qui ne se fait menaçant qu'à la 45minute, par l'intermédiaire de Joselu.Pas plus inspiré après l'entracte, Séville continue de dominer et de tirer sans inquiéter Fernando Pacheco. Et ce qui devait arriver arriva : c'est Alavés qui ouvre le score, grâce à une remise de la tête sur coup franc mal repoussée par Vaclík. Mal repoussée, ou plutôt directement repoussée sur Joselu qui n'en demandait pas tant. Et comme Séville ne pouvait définitivement pas trouver la solution tout seul, il a fallu que la lumière vienne d'une erreur des visiteurs. Une fulgurance du toujours dynamique Jesús Navas, une main de Rubén Duarte et un penalty de Lucas Ocampos plus tard, revoilà les Sévillans à égalité. Pas plus.Sévillans, Getafe vous dit merci.