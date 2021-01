D2 féminine : bordel partout, football nulle part

Le championnat étant arrêté depuis plus de deux mois, les clubs de D2 féminine ne savent pas si une reprise de la compétition est possible. En attendant, aux quatre coins du pays, on s’entraîne comme on peut. Enfin, quand le préfet le veut bien.

Montauban : le préfet, c'était mieux avant

Vendenheim pénalisé par le couvre-feu à 18h

Par Analie Simon

Ce n’est un secret pour personne, les temps sont durs pour le football amateur. Privés de compétition depuis début novembre, contrairement aux écuries de D1 qui continuent le championnat comme si de rien n’était, les clubs tentent de s’adapter, barrés par le confinement puis par ce fichu couvre-feu. La D2 féminine n’échappe pas à la règle. Les 24 équipes ont appris avec désarroi l’arrêt du championnat, après seulement six matchs joués. Dès cette annonce, un seul sentiment prédomine.confie Soraya Belkadi, coach de Montauban, 9(sur 12) du groupe B avec cinq petits points en six rencontres.Afin d’éviter ce nouveau cauchemar, la FFF a élaboré un plan de reprise, mais un problème subsiste : tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne., explique l’institution. Et hop, premier couac. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que chaque club n’a pas la chance (ou la possibilité) d’avoir les 12 contrats fédéraux autorisés par la Fédération., poursuit la coach montalbanaise. Les grosses écuries telles que Nantes, Saint-Étienne ou Lille ont ainsi pu reprendre quelques jours seulement après l’annonce du confinement.C’est aussi le cas de Brest, actuellement 10dans le Groupe A.explique Angeline Da Costa, milieue de terrain du club breton.Malgré la reprise des entraînements début novembre pour Da Costa et ses coéquipières, le programme des séances est adapté. Plus de physique, moins de tactiqueCe n’est pas Nicolas Both et son équipe de Vendenheim, bon dernier du groupe A (zéro point), qui diront le contraire. Étant donné que le club n’a pas de joueuses sous contrat dans l’effectif, la reprise n’a pu se faire que le 15 décembre, comme partout dans l’Hexagone., regrette le coach alsacien.Si l’ambiance est au beau fixe en Alsace, rien n’est moins sûr 800 kilomètres plus loin, à Montauban. Malgré l’interdiction de s’entraîner, les filles de Soraya Belkadi ont obtenu une dérogation préfectorale pour s’exercer dès le 20 novembre. Mais un nouveau problème est venu ajouter un peu de piquant à la situation., déplore l’entraîneure montalbanaise. La raison ? Des joueuses qui habitent en région toulousaine (et non dans le Tarn-et-Garonne) pourraientRidicule.Du côté de l’Alsace, les entraînements viennent à peine de reprendre que le gouvernement vient de mettre un nouveau bâton dans les protège-tibias du FC Vendenheim. Depuis le 10 janvier, le couvre-feu a été avancé à 18 heures dans le Bas-Rhin. Une claque de plus pour Nicolas Both et ses filles.Avec l’accumulation de mauvaises nouvelles, les coachs de D2 féminine veulent une clarification de la situation.peste Soraya Belkadi. Le temps est peut-être venu pour la FFF de se rendre compte d’une réalité qu’elle semble avoir du mal à accepter : il n’y a pas que Paris et Lyon dans le foot féminin français !