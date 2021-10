Chelsea évite le piège à Brentford

Brentford (3-5-2) : Raya - Zanka, Jansson, Pinnock - Canós (Ghoddos, 72e), Onyeka (Forss, 67e), Nørgaard, Jensen, Henry - Mbeumo, Toney. Entraîneur : Thomas Frank.



Chelsea (3-5-2) : Mendy - Chalobah, Christensen, Sarr - Azpilicueta (James, 89e), Kanté, Loftus-Cheek, Kovačić (Mount, 65e), Chilwell - Werner, Lukaku (Havertz, 77e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



La malédiction Bryan Mbeumo s'est abattue sur Brentford.Ce samedi lors de la réception de Chelsea, ledesa tapé deux fois le poteau et la formation du sud-ouest de Londres s'est fait piéger par le leader de Chelsea Édouard Mendy (0-1) - malgré une fin de match à sens unique - et signe un coup d'arrêt après deux victoires et un nul contre Liverpool Après le premier montant trouvé par Mbeumo à l'affût dans la boîte, puis le but d'un Romelu Lukaku signalé hors jeu dans la même minute (22) et une frappe au-dessus du maladroit Timo Werner (37), Chelsea a trouvé la faille à la toute fin du premier acte sur un coup de fusil de Ben Chilwell à l'entrée de la surface (45).En deuxième, Romelu Lukaku a raté le break (70) avant que Brentford et les longues touches de Zanka ne prennent le contrôle : Ivan Toney a buté sur Édouard Mendy (73), Mbeumo a tapé son deuxième montant (75) et Mendy, puis Chalobah ont dû sauver les meubles devant Saman Ghoddos puis Christian Nørgaard (83). Le portier sénégalais a continué de faire des miracles à bout portant sur Pontus Jansson (86) et sur un ciseau du même Nørgaard (90+3)Ça ne change rien : la finale de la Ligue Europa 2023 sera un Brentford- Clermont