Cette fois, c'est bon : Mauro et Wanda Icardi sont réconciliés

Il y a des news qui rendent le smile.Oui, on avait déjà annoncé qu’ils s'étaient remis ensemble il y a une semaine . Mais le père Mauro Icardi nous avait bien eu avec sa déclaration amoureuse. Or cette fois promis, Wanda Nara et Mauro se sont bien réconciliés, puisque la principale intéressée a publié un sacré brûlot sur Instagram, accompagné d’un cliché des deux tourtereaux.Pourtant, on était bien loin de cette fin à la Disney (ou à la), on était même plutôt proche de perdre définitivement le couple., explique-t-elle, au point où l'agent et le joueur avaient signé un accord de divorce.Messieurs, mesdames en quête de récupérer l’être aimé, Mauro Icardi a une technique infaillible pour vous : prendre sa plume et rédiger une missive enflammée.: "Je t'ai tout donné et tu as tout, j'espère que tu pourras être heureuse car cela me rendrait heureux" » , raconte Wanda, bouleversée par la prose de son ex-futur ex-mari., conclut-elle.Et Maxi López, il en pense quoi ?