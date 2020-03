Ces vieux jeux vidéo de foot à ressortir pendant le confinement

Avec les longues semaines d'enfermement forcé qui nous attendent, les jeux vidéo risquent de devenir un passe-temps de choix. Mais quitte à s'abrutir pendant des heures sur console ou PC, autant gamer malin. Et en profiter pour redécouvrir quelques trésors perdus.

Pour réveiller le puriste en toi

Pour évacuer tout ce putain de stress

Pour reconquérir la rue

Pour un vrai voyage dans le temps

Par Alexandre Aflalo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il peut y avoir des bons côtés au confinement total d’un pays dû à la propagation non maîtrisée d’un virus dangereux. Si, si. Seul face à soi-même, avec plus de temps que jamais sur les bras et pas une miette de sport à la téloche à se mettre sous la dent, l’heure est sans doute venue de dépoussiérer ses vieilles consoles et de redécouvrir quelques classiques du football vidéoludique. Alors ressortez vos manettes à fil, mettez-vous en quête d'un câble AV et soufflez un grand coup dans la fente de vos cartes mémoire.Toi qui en parles toujours avec une petite larme de nostalgie dans le coin de l’œil, et qui ne manques pas une occasion deune photo de vieilles compositions d'équipes dans le jeu quand elles refont surface sur Facebook, il est grand temps de passer à l'action et de ressortir du placard ce bon vieux. Tout d'abord, ça te fera une pause deet sonà éclater six manettes contre le sol, mais ça te fera surtout replonger dans une douce nostalgie. Des effectifs blindés de légendes, une doublette Drogba-Henry sur la pochette au flow toujours inégalé et bien évidemment la légende Adriano et ses 99 en puissance de frappe qui ont traumatisé une génération entière : PES 6 est le jeu de football ultime, toutes époques confondues. Sans oublier que, dans le temps, les jeux vidéo de foot savaient encore être fun et PES te laissait customiser absolument tout et n’importe quoi, t'offrant une infinité de possibilités. Et aujourd'hui, si t’as envie de te créer un avatar avec des stats à 99 partout, personne ne te jugera.Pépite absolue et oubliée,est le jeu parfait pour se défouler en confinement. Parce que comme son nom ne l’indique pas tout à fait, il repose entièrement sur le principe suivant : faire les fautes les plus odieuses possibles dans un football sans fautes et sans cartons. Des grands tacles à la gorge, des chutes dignes de films d’action, un arbitre qui n’a pour seule utilité que de se manger lui aussi des immenses balayettes : à mi-chemin entre football et MMA, ce jeu est une petite merveille. Bonus : l’un des modes de jeu,, vous permet de faire s’affronter une équipe de singes et une équipe de dauphins. Parce que l'être humain n'a pas le monopole du football.L’interdiction de sortir de chez soi ne doit absolument pas vous empêcher d’arpenter les trottoirs virtuels. Et sietont été des monuments (non, pas toi toi et tes personnages difformes , vous êtes punis), ce confinement peut aussi être l’occasion de découvrir un autre bonbon du genre :. Un jeu de street auétonnamment agréable pour l’époque, avec des gestes techniques chaloupés, dessurpuissants et des acrobaties en veux-tu en voilà, le tout dans une douce ambiance de guerre de gangs. Bien avant la franchise FIFA, c’était même l’un des premiers jeux de football à proposer des équipes féminines. Car la quarantaine de tout un pays n’est absolument pas une raison valable pour mettre entre parenthèses les combats qui comptent.S’il est une simulation de football qui a bouleversé le paysage du jeu vidéo du haut de sa sortie en 1994, c’est bien Sensible World of Soccer . «» , ou «» pour les intimes, a été un précurseur, un mentor pour les mastodontes qui comblent nos heures de temps libre aujourd'hui. Avec son design pixelisé, sonsimpliste, mais ses tactiques et son management déjà étonnamment complexes pour l’époque,est une ode au jeu vidéo d’arcade à une époque où les simulations de ballon se veulent de plus en plus réalistes. Si l’expression « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures » devait servir à un jeu vidéo de football, ce serait bien à celui-là.Sinon, vous pouvez toujours entamer une énième carrière que vous ne finirez jamais sur. Mais ce serait beaucoup moins marrant.