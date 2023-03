Wenger et Ferguson entrent au Hall of Fame de la Premier League 

Les papis entrent dans le temple de la renommée.

Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson ont été intronisés ce mercredi au Hall of Fame du championnat d’Angleterre. Ils sont les premiers entraîneurs à obtenir ce statut et rejoignent ainsi certains de leurs anciens joueurs comme Thierry Henry, Eric Cantona ou encore Patrick Vieira.

Two legends who helped define the Premier League. Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3 — Premier League (@premierleague) March 29, 2023

« Partager tout cela avec Sir Alex est un grand honneur pour moi. Nous sommes comme deux boxeurs. On s’est battu et on a fait la route ensemble. Finalement, il y a du respect. Ce sera l’occasion de nous retrouver, de boire du bon vin et de se rappeler nos vieilles bagarres », a réagi Wenger. Quand Ferguson remet au centre de son succès le travail collectif : « Mais il ne s’agit pas que de moi en tant que personne. C’est aussi la récompense du travail réalisé à Manchester United, du lien créé tout au long de ces années. Je suis fier pour le club, les entraîneurs et mes joueurs ».

Jacques Santini serait le prochain sur la liste.

MU-Betis, Sporting-Arsenal : le tirage au sort des huitièmes de la C3