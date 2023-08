Valentin Rongier est déterminé à déjouer les pronostics avec Marseille

Le jour de la marmotte.

Pour le premier match officiel de la saison de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a dû se contenter d’une vingtaine de minutes lors de la défaite sur la pelouse du Panathinaïkos (1-0). Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout lui ont été préféré avant que le premier ne soit expulsé et que le second ne termine sur les rotules. S’il n’a pas encore trouvé grâce aux yeux de Marcelino, le milieu de terrain a souligné, en conférence de presse, l’importance la concurrence dans les clubs de haut niveau : « Je ne vois pas de problème à cela. Si le coach a décidé qu’il ne fallait pas me faire démarrer sur le dernier match c’est qu’il avait ses raisons et je les respecte. Mon seul objectif c’est de travailler aux entraînements et d’être performant quand il va m’en donner l’opportunité. »

Valentin Rongier commence à être habitué à ces débuts de saison laborieux. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, puis d’Igor Tudor, il avait déjà débuté dans la peau d’un remplaçant. L’arrivée de Geoffrey Kondogbia cet été lui rajoute donc un nouveau candidat à ce poste. Pas de quoi l’inquiéter pour autant. « Vous me connaissez, effectivement ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et cela ne me fait pas peur du tout », a-t-il déclaré aux journalistes. L’embouteillage au milieu de terrain ne va pas faciliter la tâche à Marcelino, mais il ne fait aucun doute que Valentin Rongier saisira rapidement sa chance.

L’expérience parle pour lui.

