Un poulet au curry à l’origine des cinq forfaits néerlandais ?

Carton rouge pour le cuisinier.

Atteints d’un virus selon un communiqué de la fédération néerlandaise – ce jeudi matin, cinq joueurs de la sélection ont dû quitter le rassemblement à la veille du match face à la France. Mais De Telegraph avance une autre cause à cette défaillance : le poulet au curry. Selon le média néerlandais, cela fait quelque temps déjà que les Oranje se plaignent de la mauvaise qualité des repas qui leur sont servis à l’hôtel Woudschoten de Zeist (où est basé le camp d’entraînement de l’équipe). Cette fois-ci, le poulet curry servi mercredi soir aurait causé de sérieux maux d’estomac aux cinq joueurs, au point qu’ils soient contraints de déclarer forfait. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi, Virgil van Dijk n’a pas confirmé la piste d’une intoxication alimentaire : « Apparemment, il y a un virus et ces joueurs ont eu des infections virales. J’ai bien mangé. (Rires) J’ai mangé du poulet au curry, nous ne savons pas la cause. […] Pour demain, c’est dommage de perdre cinq joueurs d’un coup, c’est un vrai problème pour nous. J’espère qu’il n’y en aura pas plus. »

Quelques minutes plus tard, Ronald Koeman a également évoqué l’affaire face à la presse : « Des membres du staff ne se sentent pas bien non plus. On ne sait pas encore à quoi c’est dû. » Malgré cette péripétie privant l’équipe de « cinq joueurs qui auraient pu commencer le match », le sélectionneur a annoncé que cela « ne changeait rien à la tactique » pour affronter les Bleus.

Comment dit-on diarrhée en néerlandais ?

