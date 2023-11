Trois ans d’interdiction de stade pour un supporter de Palace après des insultes racistes

Ça fera de la place pour les autres.

Le club de Tottenham a confirmé ce mardi matin qu’un supporter de Crystal Palace a été interdit de stade pour trois ans après des insultes racistes. Les événements ont eu lieu au Tottenham Hotspur Stadium en mai dernier, lorsqu’un supporter visiteur avait effectué un geste raciste envers Heung-min Son, joueur sud-coréen de Tottenham.

Condamné initialement au mois d’août à 60 heures de travaux d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 1384 livres sterling (1590 euros), le club du nord de Londres ainsi que la Metropolitan Police de Londres ont fait appel de la sanction. Dans un communiqué, Tottenham a remercié la police pour sa coopération et a voulu rappeler que « le club ne tolère pas la discrimination de quelque façon que ce soit, et cherchera toujours à prendre les décisions les plus fortes contre ceux qui en sont responsables ».

