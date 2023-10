Sans Luis Diaz, Liverpool enchaîne contre Nottingham Forest

Liverpool 3-0 Nottingham Forest

Buts : Jota (31e), Núñez (35e), Salah (77e)

Home sweet home.

Vainqueur de tous ses matchs à Anfield cette saison, Liverpool a poursuivi sa série face à Nottingham Forest (3-0). Les Reds ont mis une petite demi-heure avant de réussir à déstabiliser le bloc adverse. Fidèle à lui-même, Darwin Núñez a beaucoup donné, mais manqué d’un peu d’efficacité. L’Uruguayen a buté sur Matt Turner dans un angle fermé (29e), puis a placé un coup de boule juste au-dessus (30e). Dans la foulée, il a encore été mis en échec par le portier, mais Diogo Jota a suivi pour pousser le ballon au fond (1-0, 31e). Un but que le Portugais a célébré en brandissant un maillot au nom de son coéquipier Luis Diaz, ébranlé par le kidnapping de son père et logiquement absent ce dimanche. Núñez a immédiatement mis les Reds à l’abri en mettant son pied gauche en opposition sur le centre de Dominik Szoboszlai (2-0, 35e).

Turner a repoussé les tentatives de Gravenberch puis Szoboszlai (39e), laissant son équipe dans le coup en deuxième période. Alisson n’a néanmoins jamais été mis en danger, et Liverpool a même alourdi la note. Alerté par une ouverture de Szoboszlai, Mohamed Salah a profité d’une mésentente entre Harry Toffolo et son gardien pour marquer dans le but vide (3-0, 77e). Anthony Elanga a trouvé la barre (85e), mais Forest s’est réveillé trop tard. Voilà les Reds provisoirement troisièmes, à trois points du leader, Tottenham.

Costaud.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Gomez, 89e), Konaté, Van Dijk, Tsimikas – Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch (Elliott, 59e) – Jota (Gakpo, 58e), Salah, Núñez (Endo, 80e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Nottingham Forest (5-3-2) : Turner – Aina (Toffolo, 69e), Murillo, Boly (Awoniyi, 69e), Niakhaté, Aurier – Dominguez (Yates, 69e), Mangala (Santos, 83e), Sangaré – Gibbs-White (Williams, 83e), Elanga. Entraîneur : Steve Cooper.

