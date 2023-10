Kidnappé en Colombie, le père de Luis Díaz est activement recherché

Situation dramatique.

Ce samedi, les parents de Luis Díaz ont été kidnappées du côté de la Colombie. Si la mère du joueur de Liverpool a été libérée quelques heures plus tard par la police, les autorités sont toujours à la recherche de son père. C’est le président du pays qui l’a annoncé lui-même sur X (anciennement Twitter) pour clarifier l’ensemble des rumeurs qui circulaient plus tôt dans la soirée. « La mère de Luis Díaz a été sauvée dans l’opération policière à Barrancas et nous continuons de rechercher activement son père », a lancé Gustavo Petro peu avant deux heures du matin. Malheureusement, le père du feu follet des Reds, que nous avons tenté de joindre hier soir pour confirmer ou non ces informations, n’a toujours pas donné suite à notre message – sans accusé de réception.

En operación candado en Barrancas ha sido rescatada la mamá de Luis Diaz seguimos en la búsqueda del padre — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2023

Dernière précision : selon la majorité des médias colombiens, les parents de l’ailier gauche de 26 ans, Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda, se trouvaient dans une station-service de leur ville, dans le département de La Guajira, lorsque des hommes armés à moto les ont abordés. Le père serait donc toujours retenu. Pour rappel, Liverpool reçoit Nottingham Forest à 15h pour le compte de la dixième journée de la Premier League.

Les supporters de Toulouse félicités par la police de Liverpool