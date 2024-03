Pronostic Espagne Colombie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Espagne enchaîne un 9e succès de rang face à la Colombie

Au sommet mondial dans les années 2010, l’Espagne a depuis connu plusieurs contre-performances avec des éliminations rapides lors des derniers tournois. Au Mondial 2022 au Qatar, les Espagnols se sont inclinés dès les 8es de finale face à la surprenante sélection du Maroc. Depuis cet échec, De la Fuente a pris les commandes de l’équipe. Le nouvel arrivé a permis à la Roja de s’imposer lors de la dernière Ligue des nations en dominant la Croatie en finale. Dans la campagne des éliminatoires pour l’Euro, la sélection espagnole avait perdu en Écosse (2-0), mais s’est ensuite montrée intraitable en remportant les 6 matchs suivants. Grâce à cette excellente dynamique, l’Espagne a fini en tête de sa poule et s’est qualifiée tranquillement pour l’Euro où elle affrontera l’Albanie, l’Italie et la Croatie. Pour ce rassemblement, De la Fuente a convoqué les cadres que sont Navas, Carvajal, Laporte, Simon, Rodri ou Morata, mais également les pépites Yamal ou Cubarsi.

En face, la Colombie se prépare également pour la prochaine Copa América qui se déroulera cet été. Los Cafeteros visent également la qualif pour le prochain Mondial, puisqu’ils furent absents au Qatar. À l’heure actuelle, tout va bien pour les hommes de Nestor Lorenzo, puisqu’ils sont sur le podium de leur minichampionnat derrière l’Argentine et l’Uruguay. Toujours invaincue, la Colombie a remporté 3 matchs pour 3 nuls. Les Colombiens ont notamment dominé le Brésil (2-1). Les Colombiens sont en pleine forme, puisqu’ils sont sur une série de 19 rencontres sans la moindre défaite. Dans cette sélection, on retrouve Ospina, Arias, Mosquera, le capitaine James Rodríguez, et le brillant Luis Diaz. Au regard de sa dynamique actuelle, l’Espagne devrait prendre le dessus à Londres sur la Colombie et confirmer son retour au 1er plan, mais les Sud-Américains pourraient les embêter sur terrain neutre.

