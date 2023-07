Sans forcer, l’Angleterre cuisine Israël et jouera la finale

Israël 0-3 Angleterre

Buts : Gibbs-White (42e), Palmer (63e) et Archer (90e) pour les Young Lions

Do you want a cup of tea ?

Contre des Israéliens face à leurs limites, l’équipe d’Angleterre s’est hissée sans coup férir en finale de l’Euro espoirs (3-0). Pourtant, les Young Lions auront tâtonné le plus clair du temps, jusqu’à donner l’impression de jouer avec le frein à main, en attendant l’ouverture. Sur la première accélération à la 10e, Smith-Rowe ne profite pas d’une relance mal négociée sous pression par le gardien Tzarfati, remplaçant forcé de Peretz (accumulation de cartons jaunes), et se heurte à Revivo, en renfort sur sa ligne. Tzarfati détourne dans la foulée sur son montant, mais Israël concède un penalty très généreux sur le second ballon, sifflé contre Jaber. Gibbs-White le place trop sur la gauche du portier, en sortie de but. Bien calés sur trois lignes, les hommes de Guy Luzon tentent de piquer en contre, mais Gendelman frappe comme un défenseur après un slalom en plein gruyère (39e).

La sentence ne se fait plus attendre, lorsque Gibbs-White se rachète en réussissant une tête lobée imparable au point de penalty, après un centre millimétré de Palmer (0-1, 42e). Israël sortira à peine plus de sa moitié de terrain en seconde période, si bien que Gibbs-White ne joue des coudes dans le dernier tiers, avant de décaler Smith-Rowe, sur sa droite à la limite du hors-jeu. Totalement démarqué, le talentueux Gunner centre à ras pour Palmer, qui pousse le ballon au fond des cages désertes, au second poteau (0-2, 63e). L’entrant Archer aggrave finalement la marque en force, plein axe, après une combinaison avec l’omniprésent Palmer (0-3, 90e).

L’Angleterre ira-t-elle enfin au bout d’une compétition ?

Israël (3-5-2) : Tzarfati – Lemkin, G. Cohen, Gendelman (Prada, 89e) – Jaber, Azoulay (Bilu, 75e), Gloukh, Hajaj (Khalaili, 56e), Revivo – Turgeman (Rumi, 89e), Layous (Gurno, 56e). Sélectionneur : Guy Luzon.

Angleterre (4-4-2) : Trafford – Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis – Gibbs-White (Madueke, 79e), C. Jones (Doyle, 88e), Palmer, A. Gomes (Skipp, 79e) – Gordon (Archer, 74e), Smith-Rowe (Elliott, 74e). Sélectionneur : Lee Carsley.

Pronostic Israël Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024