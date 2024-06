Pronostic Turquie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Ce samedi, se clôture la 2ème journée de la phase de groupes de l’Euro 2024. Retrouvez nos pronostics Turquie Portugal ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Turquie Portugal

La Turquie vise le nul

La Turquie a réalisé une excellente entame d’Euro en s’imposant face à la Géorgie (3-1). Lors de cette rencontre, les Turcs se sont signalés en ouvrant le score de très belle manière par Muldur. Par la suite, les hommes de Montella se sont fait surprendre par Mikautadze. Loin d’être abattue, la Turquie a repris les rênes du match par l’intermédiaire de sa pépite Güler. Le joueur du Real a marqué sur une superbe frappe en pleine lucarne et s’impose comme le leader technique de cette sélection. Malgré les opportunités franches de la Géorgie en fin de rencontre, les Turcs ont profité de la montée sur corner du gardien géorgien pour aggraver le score et s’offrir une différence de buts encore plus favorable. Ce samedi, la sélection turque veut accrocher un point qui lui permettrait d’être déjà quasiment assurée de participer aux 8e de finale.

Le Portugal veut se rendre la tâche facile

Champion d’Europe en 2016, le Portugal est arrivé en pleine confiance à cet Euro en ayant remporté tous ses matchs lors des éliminatoires. Comme souvent dans ce genre de situation, la sélection lusitanienne a souffert pour son entrée en lice face à la République Tchèque. Après avoir largement dominé la première période, les Portugais se sont fait piéger sur l’une des premières opportunités tchèques. Finalement, le parisien Nuno Mendes a mis sous pression la défense tchèque qui a inscrit un but contre son camp. Entré en cours de jeu, Diogo Jota a ensuite pensé offrir la victoire à son équipe, mais la VAR a refusé cette réalisation pour un hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Finalement, Francisco Conceicao, un autre entrant, a profité d’une erreur de la défense tchèque pour donner 3 points précieux à sa sélection. Bien parti, le Portugal veut s’appuyer sur ce succès laborieux pour lancer son Euro.

La Turquie compte sur Arda Güler, le Portugal avec CR7

Vincenzo Montella déplore quelques absences importantes dans son groupe puisque les Under, Unal, Soyuncu, ou Kabak sont tous forfaits pour cet Euro. Lors du premier match, le sélectionneur italien n’a pas hésité à donner les clés de l’équipe au jeune Arda Güler, qui s’est distingué d’une superbe frappe. A ses côtés, on retrouve d’excellents éléments comme Calhanoglu, Kokcu, Yildiz ou Yilmaz. De son côté, le Portugal affiche un effectif de très grande qualité avec en tête d’affiche, Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais a montré tout son potentiel avec plusieurs opportunités contre la Tchéquie. Il a parfaitement été accompagné par Vitinha. Le Parisien confirme son excellente saison en club et s’est installé au milieu de terrain de la Selecao. Roberto Martinez peut se féliciter d’avoir un banc de très grande qualité et décisif lors du 1er match avec les entrées des Jota ou Conceicao, qui ont intensifié la pression sur la défense tchèque.

Les compositions probables pour ce Turquie – Portugal :

Turquie : Gunok – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Ayhan – Güler, Kokcu, Yildiz – Yilmaz.

Portugal : Diogo Costa – Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes – Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Cancelo – Bernardo Silva, CR7 , Leao.

Le Portugal se libère face à la Turquie

Tombé face à un bloc tchèque bien en place, le Portugal a souffert pour s’imposer. Ce samedi, les partenaires de Vitinha devraient affronter un adversaire qui devrait se jeter nettement plus vers l’avant, ce qui pourrait être favorable à la vitesse des joueurs portugais. Très impliqué, Ronaldo a eu plusieurs opportunités mais n’a pas trouvé le chemin des filets. Déterminé à marquer cette nouvelle édition de l’Euro, la star portugaise va vouloir s’illustrer dans son nouveau poste d’avant-centre.

