On connaît la date du prochain Match pour l’espoir

IShowSpeed vs Kaká partie 2 ?

Le 23 février 2024, on avait pu voir les créateurs de contenus JustRiadh, IShowSpeed, Séan Garnier ou Chunkz jouer contre Roberto Carlos, Makélélé, Kaká, Drogba ou Eden Hazard. Lors de ce Match for Hope à Al-Rayyan, environ 8,5 millions d’euros avaient été récoltés et reversés, selon les chiffres donnés par les organisateurs, à l’association caritative Education Above All qui œuvre pour l’accessibilité à l’éducation pour les enfants les plus défavorisés. La revanche de ce match aura lieu le 14 février prochain, toujours au Qatar comme annoncé sur le compte Instagram de l’évènement.

Cette année, le streamer britannique KSI aux treize millions d’abonnés sur Instagram a rejoint l’équipe de l’influenceur Aboflah en tant que co-capitaine. Ils affronteront l’équipe de Chunkz, également créateur de contenus d’origine britannique. Si les (vrais) joueurs n’ont pas encore été annoncés, on devrait retrouver des ex-grandes stars du football ainsi que des personnalités publiques. De grands entraîneurs devraient aussi être présents : l’année dernière la Team Chunkz d’Antonio Conte avait battu la Team Aboflah d’Arsène Wenger.

Des buts, du show et des images improbables

Au-delà de la dimension caritative, ce genre de match est souvent riche en divertissement. L’année dernière, la rencontre s’était terminée sur le score de 5-7. Chambrages, cartons rouges, boulettes et célébrations façon CR7 étaient au rendez-vous. Le tacle assassin du streamer IShowSpeed sur le Ballon d’or 2007 avait notamment fait le tour du monde.

En bref, si vous n’avez rien à faire pour la Saint-Valentin, allumez vos écrans et vous verrez peut-être Kaká contre Roberto Carlos… ou JustRiadh.

