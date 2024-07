Pronostic Pays-Bas Turquie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l’Euro 2024

Pour le tout dernier 8e de finale, ZEbet vous propose de récupérer 100€ DIRECT, nouveau bonus du site disponible chez SoFoot. Et nous, on vous donne nos pronostics Pays-Bas Turquie.

Nos pronostics Pays-Bas Turquie

Les Pays-Bas, une discussion fructueuse

Après leur piètre phase de groupes, les Pays-Bas ont eu une discussion au sein du groupe. Lors de cet échange musclé, les Oranje se sont dit leurs 4 vérités, dans le but d’avancer le plus loin dans la compétition. Cet événement semble avoir été bénéfique, puisque les Bataves viennent de sortir l’un de leurs meilleurs matchs face à la Roumanie (3-0). Lors de cette rencontre, le tournant du match fut le premier but de Gakpo. Le joueur de Liverpool, omniprésent dans ce match, a libéré son équipe qui a ensuite totalement dominé la rencontre, se créant plusieurs opportunités. Gakpo, toujours lui, a ensuite profité la passivité de la défense roumaine pour servir Malen pour le second but de son équipe. Le joueur du Borussia Dortmund a ensuite aggravé le score en fin de match. Cette prestation contraste par rapport au match face à l’Autriche (défaite 2-3) où les Pays-Bas avaient été absents. Koeman peut désormais s’appuyer sur cette prestation pour préparer son quart de finale face à la Turquie.

La surprise turque

Auteur d’un 0 pointé lors de l’Euro 2020, la Turquie réalise une très bonne édition 2024. Portée par le football offensif recherché par Montella, la sélection turque a lancé cet Euro par une très belle victoire face à la Géorgie (3-1). Malgré une envie évidente, les Turcs ont payé cash leurs erreurs face au Portugal (3-0) mais ont ensuite assuré la qualification en dominant la Tchéquie (2-1). En huitièmes de finale, la bande de Montella se présentait dans la peau d’un outsider face à une Autriche convaincante en phase de groupes. Certainement marquée par sa lourde défaite face aux Autrichiens en amical en mars dernier, la Turquie a affiché un esprit conquérant dès les premiers instants, lui permettant d’ouvrir le score par Demiral. Ce dernier, titularisé à la suite de la suspension d’Akaydin, a été le grand homme de la rencontre en s’offrant le doublé en seconde période. Malgré la réduction du score autrichienne, la sélection turque a tenu pour décrocher un nouveau quart de finale. Dans des quarts de finale où l’on retrouve la France, l’Angleterre, l’Allemagne, le Portugal ou l’Espagne, la Turquie apparaît comme la surprise de ce championnat.

Du classique pour les Oranje, la Turquie retrouve Çalhanoğlu mais perd Kokcu et Yuksek

Pour ce quart de finale, Ronald Koeman dispose de toutes ses forces vives et notamment de Cody Gakpo. Le Red de Liverpool réalise un très bon tournoi avec 3 buts inscrits et une passe décisive au compteur. Partant certain, l’attaquant batave devrait épauler Memphis Depay et Malen, auteur d’une très bonne entrée face à la Roumanie. En défense, peu de changements à prévoir, puisque le quatuor Dumfries, Van Dijk, De Vrij et Aké semble être le choix numéro 1 de Koeman. Dans cet Euro, le technicien hollandais tâtonne au milieu de terrain mais semble ravi de sa dernière formule avec un Simons en meneur de jeu avec derrière lui une paire de milieux défensifs composée de Schouten et Reijnders. Vincenzo Montella est ravi de pouvoir retrouver son capitaine Çalhanoğlu, suspendu contre l’Autriche. Ce retour est important car l’Intériste est le maître à jouer de cette équipe. En revanche, le technicien italien déplore les suspensions de Kokcu et Yuksek. Titularisé à la place d’Akaydin suspendu, Demiral a brillé contre l’Autriche et devrait conserver sa place aux côtés de Bardakci. La pépite Güler devrait de nouveau être alignée sur le côté droit, tandis que le vaillant Yılmaz devrait rester en pointe.

Les compositions probables pour ce Pays-Bas – Turquie :

Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Malen, Simons, Gakpo – Depay.

Turquie : Gunok- Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Çalhanoğlu, Ayhan – Güler, Kahveci, Yildiz – Yılmaz.

Les Oranje confirment

Ce samedi, les Pays-Bas veulent confirmer les progrès entrevus face à la Roumanie. Pour cela, les Oranje vont devoir se défaire d’une vaillante équipe turque qui devrait recevoir le soutien de nombreux supporters. La nouvelle animation mise en place par Koeman semble mettre Simons au cœur du jeu où son sens de la passe lui permet de créer des décalages pour Gakpo. Les Pays-Bas doivent se montrer vigilants face à une sélection turque qui n’aura rien à perdre. Revigorée par sa prestation contre la Roumanie, la sélection hollandaise devrait s’imposer contre la Turquie.

