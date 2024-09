Pronostic Lyon Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon se relance face à l’Olympiakos le Pirée

Quelques jours après l’Olimpico face à Marseille, Lyon est de nouveau confronté à un choc olympique face au club du Pirée. Pour disputer cette campagne de Ligue Europa, Lyon revient de loin puisqu’il a réalisé une incroyable remontée au classement. En effet, les Rhodaniens sont passés de la zone de relégation à l’Europe en quelques mois. Sur son parcours, l’OL s’est renforcé fortement avec les arrivées des Matić, Benrahma, Fofana ou Orban. Cette campagne de renfort s’est poursuivie cet été avec les venues des Mikautadze, Veretout, Zaha ou Niakhaté. Avec cet effectif de grande qualité, le club lyonnais est attendu pour jouer les premiers rôles. Mal partie, la bande de Pierre Sage s’est inclinée lors des 2 premières journées face à Rennes et Monaco. Finalement, les partenaires de Lacazette se sont repris contre Strasbourg au terme d’un match spectaculaire (4-3). Sur la lancée de cette prestation, l’OL est allé chercher un bon point à Bollaert face à Lens (0-0). Lors de la dernière journée, Lyon affrontait donc l’Olympique de Marseille. Rapidement en supériorité numérique, la bande de Pierre Sage a ensuite ouvert le score mais a rapidement craqué face à la bande de Zerbi. Alors que Cherki pensait avoir égalisé dans le temps additionnel, l’OM a trouvé les ressources pour s’imposer. Déterminé à se racheter, Lyon va vouloir frapper fort face à l’Olympiakos.

