Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio solide face à Rodez

La Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi avec notamment Ajaccio – Rodez. Ironie du calendrier, ces deux formations s’étaient affrontées lors de la dernière journée l’an passée avec une victoire des Aveyronnais. Relégué de Ligue 1, l’ACA n’a jamais été dans le coup pour jouer les playoffs mais n’a pas non plus été inquiété par la lutte pour le maintien. Durant cette intersaison, le club corse a disputé plusieurs rencontres amicales avec un seul revers concédé face à Bastia. Parti à Lorient, Olivier Pantaloni a été remplacé par Mathieu Chabert. Le nouvel arrivé, passé par Bastia notamment, a recruté des joueurs corses comme Santelli du SCB ou le très bon Anziani de Dunkerque. Pour ce nouvel exercice, l’ACA veut se mêler à la course aux playoffs.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Rodez a tout simplement été la sensation de la saison dernière. Après avoir fini en 4e position, les Aveyronnais ont disputé les barrages face au Paris FC avec un succès lors des tirs aux buts. Certainement fatigué par cette première rencontre, le RAF a vu son très beau parcours s’arrêter à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint Etienne (2-0), futur promu. Didier Santini est resté au club et pourra compter sur les Corredor, Verdier, Haag ou Buades. En revanche, l’excellent Hountondji a quitté le club, tout comme le capitaine Bradley Danger, parti rejoindre le Red Star, ou encore Rajot parti à Caen. A domicile, Ajaccio devrait au moins accrocher un nul face à une équipe de Rodez qui a perdu des éléments importants.

► Le pari « Victoire Ajaccio ou match nul » est coté à 1,44 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 244€ (144€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 3,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 430€ (330€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Ajaccio – Rodez

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Ajaccio – Rodez sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Ajaccio – Rodez avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2