Pronostic Ajaccio Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio solide à la maison face à Rodez

Ajaccio fait partie de ces formations habituées à faire le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. De retour dans l’élite l’an passé, la formation corse n’a pas su obtenir son maintien dans un exercice très compliqué avec pas moins de 4 relégations à l’issue de la saison. Comme souvent, l’ACA a été contraint de rebâtir pour préparer ce nouvel exercice. Les expérimentés Hamouma, Chabrolle, Coutadeur ou N’Diaye ont tous quitté le club cet été. En revanche, Olivier Pantaloni est resté sur le banc, et a su conserver son meilleur buteur El Idrissy auteur de 6 buts l’an passé. Le technicien corse a aussi attiré l’ancien attaquant nantais Yacine Bammou, ou des éléments prometteurs comme Tim Jabol-Folcarelli. Déterminé à retrouver au plus vite la L1, l’ACA devrait être l’un des candidats aux playoffs. Durant la préparation, Ajaccio est monté en puissance avec un revers d’entrée face à Martigues enchaîné par des succès face à Pau, Caen, Furiani Agliani et le Paris FC.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Rodez a marqué la fin de saison dernière. En effet, lors de la dernière journée de Ligue 2, le club aveyronnais se déplaçait à Bordeaux, dans un match important pour les 2 équipes. Après l’ouverture du score des Ruthénois, un supporter girondin avait poussé le buteur, ce qui avait provoqué l’arrêt du match et de nombreuses procédures administratives par la suite. Grâce à ce dernier succès sur tapis vert, les hommes de Didier Santini ont obtenu leur maintien et Bordeaux perdu le droit de monter en L1. A l’instar de leur adversaire du jour, les partenaires de Lucas Buades ont réalisé une campagne de préparation solide sans le moindre revers avec des succès obtenus face à Châteauroux, Pau et Grenoble pour un nul contre Martigues. Dans cette formation, on retrouve l’ancien Clermontois Rajot, le défenseur Yao ou l’attaquant Despres. A domicile, Ajaccio reste une équipe traditionnellement difficile à manœuvrer et elle devrait lancer cet exercice par une victoire face à une équipe de Rodez marquée par sa fin de saison dernière.

► Le pari « victoire Ajaccio » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Ajaccio et moins de 3,5 buts » est coté à 2,18 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 218€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Ajaccio – Rodez avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Rodez encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le nouveau président de l'AC Ajaccio est connu