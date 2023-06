Pourquoi Mbappé et le Real Madrid se verraient bien attendre 2024

Petits arrangements entre amis.

« Je suis très content. J’ai un contrat et je serai là l’année prochaine », lançait un Kylian Mbappé hilare le mois dernier après été (encore) désigné meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP. Il faut dire qu’à en croire les informations de The Athletic, l’attaquant tricolore pourrait empocher un sacré pactole en restant dans la capitale française encore un an, avant de traverser les Pyrénées en homme libre à l’été 2024. Deux-cent millions d’euros, très précisément. En effet, s’il évolue toujours au PSG l’an prochain, le champion du monde se verra octroyer une prime de fidélité de 70 millions d’euros par les Rouge et Bleu. Un chèque de 130 millions l’attendrait ensuite à Madrid en guise de prime à la signature, soit le même montant que celui proposé par les Merengue à l’été 2022 pour tenter de l’enrôler.

Un scénario rêvé pour les deux parties, même s’il obligerait Carlo Ancelotti à miser sur un autre avant-centre la saison prochaine pour remplacer Karim Benzema, tout en sachant qu’un joueur de la trempe de Mbappé s’apprête à débarquer. Du côté de Paris en revanche, c’est peu dire que ce déroulement des opérations ne fait pas les affaires du club de la capitale. Ce dernier continue d’afficher sa volonté de ne pas voir partir le prodige de Bondy sans contrepartie : soit il prolonge, soit il sera vendu dès cet été. « Il n’est pas question qu’il parte gratuitement en 2024 », assure une source du club, toujours à The Athletic, qui affirme que les Rouge et Bleu n’excluent pas que le joueur cherche uniquement à renforcer sa position en vue de négociations prochaines pour prolonger.

Chacun continue donc de raconter sa propre histoire dans son coin. Mythes ou légende ?

Twitter croit savoir que Mbappé va signer au Real Madrid