Pourquoi l’Irlande doit-elle perdre contre les Pays-Bas pour espérer se qualifier à l’Euro ?

Drôle de calcul.

L’Irlande, actuel quatrième (sur cinq) du groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, est déjà éliminée de la course à la deuxième place, dernier spot qualificatif du groupe. La France ayant déjà validé un ticket sur les deux. Mais il reste encore une chance aux Boys in Green pour se qualifier. Le nouveau format des qualifications au championnat d’Europe permet aux douze équipes les mieux classées au classement général de la Ligue des nations n’ayant pas terminé dans les deux premières places de leur groupe de disputer les barrages.

Pour que l’Irlande participe aux barrages, il ne doit pas y avoir plus de sept équipes au-dessus d’elle au classement de la Ligue des nations qui n’ont pas réussi à se qualifier via les éliminatoires. L’Irlande est actuellement 16e de ce classement, a donc une chance à jouer : perdre contre les Pays-Bas lors de son dernier match des éliminatoires, pour permettre aux Bataves de s’assurer une qualification directe. À l’inverse, une victoire contre les hommes de Ronald Koeman enverrait la Grèce à l’Euro et l’Irlande… hors des spots de barrages.

Si vous n’avez rien compris, c’est normal.

