Pierre-Emerick Aubameyang : « On se devait de rester unis dans cette tempête »

Et sans capitaine à bord, en plus.

Après un début de match catastrophique, l’OM a finalement su arracher le match nul (3-3) à Amsterdam ce jeudi face à l’Ajax, pour son premier match dans cette Ligue Europa. « Un bon point au vu de la situation », a estimé Pierre-Emerick Aubameyang au micro de Canal +, après le coup de sifflet final. « Ce n’était pas facile, ça reste l’Ajax. Je pense que prendre un point comme on l’a pris, c’est une bonne chose pour nous. On se devait de rester unis dans cette tempête. Tout le groupe a assuré », a-t-il poursuivi.

Le marasme dans lequel est plongé l’OM depuis le début de semaine a peut-être permis à ce groupe de se souder. En tout cas, c’est ce que concède le Gabonais : « Je pense qu’on est plus solidaire. On savait qu’on allait nous attendre, voir ce qu’on allait donner. Il y a des super mecs qui ont faim, qui ont prouvé aujourd’hui qu’on pouvait faire confiance à tout le monde. Quand on ne fait qu’un seul homme, ça marche ». Toujours muet en Ligue 1, l’ancien d’Arsenal a porté son équipe ce soir en inscrivant un doublé. De quoi assoir son statut de leader de cette équipe. « Dans les moments comme ça il faut step up, se montrer courageux, avoir faim et montrer la voie comme on le peut. C’est le travail de toute l’équipe qui a primé aujourd’hui », s’est-il félicité.

Le PSG est prévenu.

L'OM s'accroche à Amsterdam