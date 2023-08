Pau Lopez : « On est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions »

À jamais qualifiés.

Très déçu après la défaite de son équipe sur la pelouse du Panathinaïkos, le portier marseillais Pau Lopez a assumé cette contre-performance. Et espère renverser la table, dans six petits jours, au Vélodrome. « Dire que l’on n’était pas encore prêt pour ce match car il y a beaucoup de recrues et un nouvel entraîneur, ce serait essayer de se trouver des excuses, a lancé le gardien espagnol. Nous n’avons pas d’excuse. Ils ont gagné, on est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions. »

Pour y parvenir, les Phocéens devront tout changer, ou presque, après une prestation loin du niveau requis. « C’est un match à oublier. Il faut se remettre à travailler dès demain à l’entraînement et bien bosser pour le retour, a pour sa part appuyé Azzedine Ounahi. Il reste un match, à la maison, devant nos supporters. À nous de montrer qu’on peut le faire. C’est un nouveau schéma, physiquement on n’est pas encore à 100 %. (…) À nous de trouver les liens entre nous, ça se fera avec le travail. À nous de montrer qu’on est forts. »

Les six prochains jours promettent d’être agités à la Commanderie.

