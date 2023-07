Officiel : William Saliba prolonge à Arsenal

Franc tireur.

En passe de recruter Declan Rice, le club d’Arsenal a annoncé la prolongation de son défenseur central, William Saliba. La prolongation de l’international français, pion essentiel de Mikel Arteta lorsqu’il n’est pas blessé, est un gros coup pour les Gunners.

On est ensemble. Wilo stays ❤️ pic.twitter.com/XxsneBf90m — Arsenal (@Arsenal) July 7, 2023

Si la durée de son contrat n’a pas encore été dévoilée, le Sun rapporte que l’ancien joueur notamment passé par Saint-Étienne, Nice et Marseille a signé un bail le liant au club londonien jusqu’en 2027. Manchester City, vainqueur de la Premier League la saison dernière aux dépens d’Arsenal, peut (recommencer) à trembler, car plus le temps passe, plus son nouveau rival change de cap, comme en témoigne le même Saliba : « Je pense que nous pouvons tout accomplir. Nous avons l’entraîneur, nous avons le caractère, nous avons les joueurs et chaque année l’équipe devient plus forte. » En plus des stars, même un chien compte dans le staff des Gunners.

Ça va cartonner.

