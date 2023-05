Une nouvelle recrue à Arsenal

Un soutien pour une équipe qui a un mal de chien.

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, a peut-être trouvé le remède pouvant répondre aux maux des Gunners, en la personne de Win. Selon des informations provenant des journaux britanniques Evening Standard et The Times, ce labrador femelle, dont le propriétaire est un membre du staff, se rend plusieurs fois par semaine au centre d’entraînement depuis le mois d’avril. Sa présence s’explique par le fait que caresser un chien peut apaiser, améliorer l’humeur et diminuer le niveau de stress, comme l’expliquent des études utilisées par l’entraîneur espagnol. Qui plus est, on ne se passe pas non plus d’elle lors des repas collectifs et on l’a même convié à accompagner Aaron Ramsdale lors de sa récente prolongation de contrat.

Une idée farfelue propre à Arteta, qui, la saison dernière, avait fait toucher une ampoule à ses joueurs durant une réunion, afin de leur expliquer l’importance de la transmission d’énergie. En 2021 toujours, avant une défaite à Liverpool (4-0), il faisait installer des haut-parleurs diffusant « You’ll Never Walk Alone ». Actuellement à quatre points du leader de Premier League, Manchester City, les espoirs de titre semblent bien minces pour les Londoniens après la cuisante défaite face à Brighton (0-3) dimanche dernier. Arsenal se déplace sur la pelouse de Nottingham Forest, ce samedi.

Après l’effet boule de neige, voilà donc l’effet bulldog.

