Aaron Ramsdale prolonge avec Arsenal

Un presque champion prolonge.

Aaron Ramsdale continue de « vivre son rêve » avec Arsenal. Arrivé en provenance de Sheffield United, contre 20 millions d’euros à l’été 2021, le gardien de but a signé un nouveau contrat avec les Gunners. Depuis son arrivée à Londres, Ramsdale a disputé 76 matchs, dont 14 sans encaisser le moindre but pour sa première saison, et est devenu international anglais (trois capes).

Signing on the dotted line ✍️ pic.twitter.com/f2sxKrRC8s — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023

« Lorsque j’ai fait mes débuts contre West Bromwich, beaucoup étaient sceptiques, mais leurs incertitudes se sont vite dissipées, détaille-t-il dans un communiqué publié par le club. Ce soir-là, les supporters ont été extraordinaires avec moi ; ils ont chanté mon nom et j’étais prêt à me lancer. » Cette saison, Aaron Ramsdale s’est offert 39 apparitions toutes compétitions confondues.

Sans lui, Arsenal ne serait probablement pas sur le podium.

