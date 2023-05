Arsenal coule face à Brighton

Arsenal 0-3 Brighton

Buts : Enciso (51e), Undav (85e) et Estupinan (96e)

Fin du, maigre, suspense en Premier League.

Mis sous pression après la large victoire de City quelques heures plus tôt, Arsenal s’est pris les pieds dans le tapis face à Brighton ce dimanche (0-3). Rapidement contrariés par des Seagulls bien en place, les Gunners peinent à se montrer dangereux et se heurtent régulièrement à l’arrière-garde des ouailles de De Zerbi. Seul le remuant Trossard vient réveiller l’Emirates. Le Belge balance une frappe sur le haut de la barre de Steele (31e) au coeur d’une première période marquée par les fautes, les arrêts de jeu, disputée à un tout petit rythme et loin d’être à la hauteur de la réputation offensive des deux équipes.

La deuxième le sera bien plus. Conforté par une première période traversée sans être vraiment mis en danger, Brighton va doucher les Londonien au retour des vestiaires. Mitoma décale Estupinan dont le centre en deux temps est repris parfaitement par Enciso, laissé complètement seul par Kiwior (0-1, 51e). Dans l’obligation de réagir, les hommes d’Arteta ne parviennent pourtant à faire courir qu’un seul frisson sur les cages de Steele. En contre, Jesus sert Nelson dont la frappe vient lécher le poteau du portier anglais (61e). Quelques minutes plus tard, Trossard parvient lui à accrocher le cadre mais Steele s’interpose (70e). À court d’idées, les Gunners finissent par complètement lâcher l’affaire. Undav profite d’une perte de balle de Trossard pour venir parfaitement lober Ramsdale et enterrer les derniers espoirs de titre des Londoniens (0-2, 85e). Estupinan ajoute un dernier clou sur le cercueil d’Arsenal dans les arrêts de jeu (0-3, 96e) et les Seagulls foncent désormais vers l’Europe.

Comme quoi, entre Brighton et l’OL, De Zerbi a fait le bon choix.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Kiwior, Gabriel, Tierney – Ødegaard (Smith-Rowe, 77e) , Jorginho (Partey, 60e), Xhaka (Nelson, 60e) – Saka (Nketiah, 77e), Jesus, Martinelli (Trossard, 19e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Gross, Dunk, Colwill, Estupinan – Caicedo, Gilmour (Welbeck, 60e) – Enciso (Undav, 82e), Mac Allister, Mitoma – Ferguson (Buonanotte, 78e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

