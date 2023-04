Nice enfonce Troyes

Troyes 0-1 Nice

But : Boudaoui (2e) pour le Gym

Un petit but et c’est réglé.

En allant s’imposer sur la pelouse de Troyes ce dimanche après-midi (0-1), l’OGC Nice est sorti vainqueur d’un duel entre deux formations en crise de résultats et a pu mettre fin à une série de sept matchs sans gagner toutes compétitions confondues. Ce succès n’a pas mis longtemps à se dessiner pour les Aiglons qui ouvrent le score dès la deuxième minute. Un ballon contré par la défense troyenne atterrit à l’entrée de la surface de réparation, Hicham Boudaoui, qui traînait, par là le reprend en une touche de balle et trompe Gauthier Gallon pour l’ouverture du score (0-1, 2e). Quelques instants plus tard, les hommes de Digard sont proches de faire le break, mais Bouanani manque de précision au moment de conclure. En mode diesel, les Troyens finissent par entrer dans leur match et sollicitent les gants de Kasper Schmeichel, par Wilson Odobert puis Andreas Bruus, mais l’international danois laisse son équipe devant au score à la pause.

Au retour des vestiaires, les Niçois démarrent de la même manière qu’en première période avec une énorme occasion de Moffi. La frappe du Nigérian, servi à cinq mètres du but, manque de conviction pour tromper Gallon qui, au fil des occasions, écœure les joueurs du Gym. Rosario, puis Barkley butent chacun leur tour sur le gardien de la pire défense des cinq grands championnats. Mais malheureusement pour lui, ses coéquipiers ne sont pas aussi efficaces et n’inquiètent que trop peu l’arrière-garde niçoise.

L’ESTAC va bientôt pouvoir rejoindre Angers.

Troyes (3-4-3) : Gallon – Zoukrou, Rami (c), Palmer-Brown – Bruus (Balde, 80e), Chavalerin, Agoumé, Larouci (Yade, 70e) – Odobert, Reine-Adélaïde (Ugbo, 46e), Baldé. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Lotomba (Atal, 69e), Rosario, Dante (c), Bard – Boudaoui, Thuram, Ramsey – Bouanani (Barkley, 70e), Moffi, Laborde. Entraîneur : Didier Digard.

