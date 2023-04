Didier Digard défend son bilan : « Les chiffres sont très bons »

4 points sur 21 possibles depuis début mars, les calculs ne sont pas bons Didier.

Dixième de Ligue 1 avec 45 points et éliminé par le FC Bâle en quarts de finale de Ligue Europa Conference, la saison de l’OGC Nice ne ressemble pas vraiment aux ambitions affichées par le propriétaire Ineos. Après avoir d’abord relevé le bilan suite à un début de saison compliqué sous Lucien Favre, Didier Digard connaît à son tour une période très délicate sur le banc des Aiglons. Nice, qui n’a plus connu de victoire en Ligue 1 depuis un succès à Monaco (0-3) fin février, reste sur une fâcheuse défaite à domicile contre Clermont le week-end passé (1-2). Avant de se rendre à Troyes pour tenter d’enfin retrouver le chemin du succès.

En conférence de presse ce vendredi, Digard n’a pourtant pas souhaité tomber dans le catastrophisme. « J’ai toujours placé le contenu au-dessus de tout. On peut prendre les chiffres dans tous les sens, ils sont bons. Je suis persuadé que les joueurs auront un bagage beaucoup plus étoffé la saison prochaine que ce qu’ils pouvaient avoir quand on a récupéré l’équipe. Sur les sept matchs sans victoires (en Ligue 1), on est dominant dans absolument tous les domaines : possession, nombre de passes dans la moitié adverse, centres, frappes, expected goals… », a insisté le coach azuréen.

L’argument mathématique à défaut de la qualité sportive.

