Nemanja Matić : « Le Stade rennais est un club fantastique »

Recrue phare du dernier mercato estival du Stade rennais, Nemanja Matić a fait ses valises moins de six mois plus tard pour rejoindre l’Olympique lyonnais. Empêtrés dans la zone rouge, les Gones n’avaient pas grand-chose pour faire rêver la sentinelle passée par Manchester United, Chelsea ou l’AS Roma, mais la commune de Lyon peut se targuer d’avoir une école internationale. « On n’a pas pu trouver ça à Rennes, c’était le seul problème », a indiqué le Serbe, ce vendredi, en conférence de presse pour expliquer son passage écourté en Bretagne.

Pourtant, de son propre aveu, celui-ci est loin d’être raté : « En matière de football, ce n’était que du positif. Professionnellement, je me sentais vraiment très bien là-bas. » Depuis son arrivée dans les rangs de l’OL, le club remonte chaque week-end au classement, tandis que Maxence Caqueret retrouve son entrain au milieu de terrain, et Matić est loin d’y être étranger. De leurs côtés, les Rennais aussi se reprennent depuis le départ du Serbe et peuvent de nouveau ambitionner une qualification en Ligue des champions. Pour le plus grand bonheur de leur éphémère joueur qui avoue sans détour avoir « aimé Rennes, le club et les gens là-bas ». Avant même de se lâcher : « Je pense que c’est un club fantastique. »

