Les joueurs de l’OL encore grondés par leur virage à la fin du match

Au Groupama Stadium cette saison : Victoires 2-2 Engueulades.

Défaits par Rennes ce vendredi à domicile (2-3), les Lyonnais ont bien failli revenir dans le match, après avoir été menés 3-0, mais se sont réveillés trop tard. Quelques minutes après le coup de sifflet final, alors qu’ils faisaient le tour de la pelouse pour remercier leurs supporters, les Gones ont été interpellés par leur virage, comme début septembre. Sauf qu’après la défaite face au PSG (1-4), c’était le virage Nord, des Bad Gones. Ce coup-ci, c’est le virage Sud, des Lyon 1950, qui a fait la leçon à son équipe.

😮 Nouvelles images fortes entre supporters et joueurs de l'@OL après la défaite !#OLSRFC pic.twitter.com/d71BNUrfg7 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 26, 2024

Un échange assez court, où il est difficile de savoir ce qu’il s’est dit. « Les supporters ont dit qu’ils nous soutenaient. C’est difficile pour eux. Ça l’est encore plus pour nous parce qu’il y a un sentiment de honte quand on va devant eux, a soufflé le milieu lyonnais. Ils donnent tout et ils ont raison de ne pas être contents », a dévoilé Corentin Tolisso au micro de Prime Vidéo. De son côté, Pierre Sage, en conférence de presse, a présenté ses excuses pour cet horrible premier acte. « Les sifflets de la première mi-temps sont complètement mérités. J’avais à titre personnel honte, mais je pense que les joueurs aussi. Avant de revenir au score, je leur ai dit dans les vestiaires que c’était un problème d’amour-propre », a-t-il poursuivi.

Bientôt au tour des tribunes latérales de leur passer un savon.

L'OL, toujours malade en 2024