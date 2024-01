L’OL, toujours malade en 2024

Battu par Rennes ce vendredi au Groupama Stadium (2-3), l'OL n'a toujours pas gagné en Ligue 1 en 2024 et enchaîne un second revers consécutif. Les Lyonnais, après une légère embellie fin 2023, sont toujours malades.

L’Olympique lyonnais avait débuté l’hiver en forme, après avoir agonisé tout l’automne, et se disait que la pleine santé n’attendait que lui en 2024. Malheureusement, les défenses immunitaires des Gones ont encore fait défaut aux pensionnaires du Groupama Stadium. Battu par Rennes ce vendredi à Décines-Charpieu (2-3), deux semaines après avoir perdu au Havre pour son premier match de l’année en Ligue 1 (3-1), l’OL a montré qu’il était encore loin d’être guéri. La première période des Lyonnais, au terme de laquelle ils étaient menés 3-0, est la preuve que les Rhodaniens sont à la merci de tout le monde et peuvent vivre une baisse de tension aussi spectaculaire que fulgurante.

Sur courant alternatif

Même s’ils avaient plutôt bien commencé la partie, les locaux ont perdu le fil dès l’ouverture du score des Rennais. Dès que les Bretons ont trouvé la faille, l’OL a plongé. Il s’est même noyé, à l’image du troisième but où les joueurs en maillots couleur marbre se sont tous transformés en statues le temps d’un corner. « On s’est mis tout seul dans la difficulté dans cette première mi-temps où on n’a pas été bons. Que ce soit dans les duels, techniquement, tactiquement, on était vraiment à la ramasse », admettait Corentin Tolisso au micro de Prime Vidéo, quelques minutes après le coup de sifflet final. Plombé par ces trois pions de retard, Pierre Sage a été obligé de revoir sa copie au retour des vestiaires. « L’ensemble de l’équipe n’a pas été à la hauteur (en première mi-temps). Je dirais même l’ensemble du groupe et je m’inclus dedans », analysait-il pour le diffuseur.

🔚 C'est terminé au @GroupamaStadium. Malgré une bonne réaction en seconde période, nos Gones s'inclinent face au Stade Rennais… 🔴🔵 2-3 #OLSRFC pic.twitter.com/gl48Lbc6fq — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2024

Le technicien rhodanien a donc fait entrer des joueurs qui prennent la profondeur, dont Gift Orban, tout juste arrivé de La Gantoise, et son équipe s’est rebellée. Jusque’à faire peur à des Rennais friables mentalement et surtout défensivement. Ce sursaut d’orgueil, finalement insuffisant, est un peu encourageant mais surtout frustrant pour Lyon. Ce n’est pas la première fois de la saison que les Gones montrent deux visages opposés au cours d’une même rencontre. C’est même le mal de l’OL ces dix dernières années, mais la marge d’erreur n’a jamais été aussi faible que cette saison. Ce qui est frustrant, c’est que le club de John Textor semblait avoir quelque peu gommé ce gros défaut lors de sa série de trois victoires consécutives pour achever 2023. Finalement, 2024 prouve que l’OL est toujours malade. Peut-être pas autant qu’en novembre, mais suffisamment pour débuter chaque rencontre dans la peau de la bête blessée.

Cela prouve également que cette équipe n’a que peu de certitudes individuelles. Si Alexandre Lacazette, encore buteur ce vendredi, s’est métamorphosé par rapport à son début de saison cataclysmique, rares sont les valeurs sûres de l’effectif. Clinton Mata est sûrement l’une d’elle. En revanche, Anthony Lopes, encore loin d’être irréprochable sur les buts, Rayan Cherki, sorti à la mi-temps et fautif sur l’ouverture du score, Dejan Lovren, et Corentin Tolisso sont loin d’être à leur niveau. Le recrutement de Nemanja Matić, présent au Groupama Stadium ce soir, va sans doute redistribuer les cartes au milieu de terrain, alors que Cherki va probablement souffrir des arrivées de Gift Orban et de Malick Fofana, à qui le rôle de piston ne sied vraiment pas. Les Brésiliens Adryelson et Lucas Perri pourraient aussi faire jouer la concurrence. Mais l’OL tâtonne encore, alors qu’il ne lui reste plus que quinze matchs pour se sauver. Attention à ne pas démarrer sa saison trop tard.

Rennes fait sa loi à Lyon