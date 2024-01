Rennes fait sa loi à Lyon

Lyon 2-3 Rennes

Buts : Henrique (57e) et Lacazette (78e) pour l’OL // Terrier (22e, 41e) et D. Doué (36e) pour le SRFC

Sous les yeux de Nemanja Matić, venu voir sa future ancienne équipe et sa nouvelle, l’OL et le Stade rennais ont offert un drôle de spectacle, qui a tourné à l’avantage des Bretons (2-3). En marquant trois buts en première période, ces derniers pensaient avoir plié l’affaire, mais ils ont tremblé jusqu’à la fin. C’est en tout cas la confirmation que Lyon n’est pas guéri, même avec des nouveaux visages, et que Rennes est en pleine embellie avant de lancer un mois de février aussi chargé qu’excitant.

Un Doué d’honneur

Après vingt minutes de jeu, il était difficile d’envisager voir Lyon couler de la sorte. Devant des tribunes clairsemées au Groupama Stadium, la partie a d’abord été tranquille, sans une grande intensité et avec deux tirs trop mous de Maxence Caqueret pour inquiéter Steve Mandanda. On s’est dit qu’on se dirigeait vers une rencontre sans saveur pour lancer le week-end, puis Rennes a décidé de donner une leçon d’efficacité aux Gones. C’est une perte de balle de Rayan Cherki, encore très agaçant, qui a permis à Désiré Doué de lancer Martin Terrier, qui a mis Dejan Lovren dans le vent avant d’envoyer une frappe du gauche clinique au ras du poteau droit d’Anthony Lopes (0-1, 22e). Un but qui a fait mal à l’OL, pas loin de craquer sur une tentative un peu trop enroulée du même Terrier. On a retrouvé l’attaquant dans une transition rapide lancée par Guela, l’autre Doué, qui a vu son petit frère se retrouver à la conclusion de l’action en lâchant un bonbon délicieux des 20 mètres (0-2, 36e).

L’OL a encaissé 7 buts sur ses 13 tirs derniers tirs cadrés concédés. Portes ouvertes.#OLSRFC — Data OL (@OL_Data) January 26, 2024

Les Gones ont encore plongé cinq minutes plus tard, après une nouvelle situation chaude éteinte par Jake O’Brien devant Benjamin Bourigeaud. Ce dernier s’est chargé du corner sur lequel Adrien Truffert a surgi au second poteau pour reprendre le ballon, poussé au fond des filets par Terrier, encore lui (0-3, 41e). Le premier doublé de l’ancien Lyonnais depuis un match contre… l’OL en octobre 2022. Le début de la contestation en tribunes, où le mot « ridicule » a été repris en chœur pour qualifier l’équipe rhodanienne, qui a essayé de répondre, mais Alexandre Lacazette a été stoppé par Arthur Theate. Surtout, la défense a semblé prendre l’eau sur chaque approche bretonne, à l’image d’un nouveau numéro entre Terrier et Désiré Doué. Les hommes de Pierre Sage ont sont rentrés aux vestiaires comme ils en sont revenu, sous une bronca, mais avec un triple changement (entrée de Gift Orban, Henrique Silva et Ernest Nuamah).

À Lyon, un espoir vain

Ce qui a fonctionné face à une équipe rennaise perdant trop vite le ballon et encaissant les vagues. Si Baptiste Santamaria a sauvé les meubles devant Caqueret, il n’a rien pu faire pour empêcher Henrique de tromper Mandanda après un service en retrait d’Ainsley Maitland-Niles (1-3, 63e). De quoi regagner le soutien du public et, peut-être, commencer à faire douter des Bretons qui ont peiné à enchaîner les passes, se contentant de faire le dos rond. C’est quand Lyon a semblé à court de solutions que Lacazette a rallumé la flamme, en profitant de la naïveté de Guela Doué et Jeanuël Belocian pour glisser le cuir ente les jambes de Mandanda dans un angle fermé (2-3, 78e). Il fallait cette étincelle pour réveiller le Groupama Stadium et raviver les souvenirs de la remontée contre Montpellier la saison dernière. Bertuğ Yildirim est venu pour gagner des minutes, Ludovic Blas a permis à Lopes de faire un arrêt et Dejan Lovren a envoyé une ultime tentative dans les nuages. Il n’y aura pas eu d’exploit, cette fois, pour l’OL qui reste barragiste et laisse Rennes prendre ses distances.

OL (3-4-2-1) : Lopes – Mata, Lovren, O’Brien – Maitland-Niles (Baldé, 79e), Caqueret (El Djebali, 79e), Tolisso, Diawara (Orban, 46e) – Fofana (Henrique, 46e) , Cherki (Nuamah, 46e) – Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Belocian, Theate, Truffert – Bourigeaud (Salah, 79e), Santamaria, Le Fée, D. Doué (Blas, 79e) – Terrier (Yıldırım, 67e), Kalimuendo (Matusiwa, 46e). Entraîneur : Julien Stéphan.

