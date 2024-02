Moussa Diarra agacé par une question sur Mbappé : « J’ai d’autres problèmes, que de gérer sa carrière »

Voilà comment faire mousser Diarra.

Ce jeudi, Benfica a joué un sale coup aux Toulousains en allant chercher la victoire au bout du temps additionnel (2-1). En zone mixte, Moussa Diarra a été interrogé au micro de Canal+ au sujet de la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG. Visiblement interloqué par la question, le défenseur du Téfécé a poliment signalé qu’il ne se sentait pas concerné par l’avenir de Kyks : « Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser… Je suis à Toulouse, on joue contre Benfica et on me parle du PSG. C’est pas que « je m’en fiche un peu », mais j’ai d’autres problèmes que de gérer la carrière de Mbappé. »

@CanalplusFoot vous croyez que c’est normal de parler de Mbappé à un joueur de Toulouse ? Merci à Moussa Diarra pour la réponse 🙏🙏 https://t.co/5bbDuoKajr pic.twitter.com/oQRrXC2941 — gones8 🇵🇸🇨🇩 (@LeFootMeTue) February 15, 2024

Ne mêlons pas sport et politique.

