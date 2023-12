Montpellier bat et double Metz

Metz 0-1 Montpellier

But : Estève (9e)

Elle fait du bien, celle-ci !

Sans victoire depuis le mois d’octobre et six matchs consécutifs (dont trois défaites), Montpellier a profité de son déplacement à Metz pour signer un succès important sur la plus courte des marges lors de la seizième journée de Ligue 1. Grâce à ces trois points pas immérités au regard de la première heure, les visiteurs s’offrent un peu d’oxygène en prenant quatre longueurs d’avance sur le barragiste et en montant même au douzième rang du classement. Les locaux, eux, se font doubler par leurs bourreaux du jour (une unité de retard) et tombent à la quatorzième place du championnat alors qu’ils ont beaucoup donné (une vingtaine de tirs essayés, 52% de possession de balle). D’ailleurs, ce sont les Grenats qui se sont montrés les plus chauds en début de partie.

Les superbes arrêts d’Alexandre Oukidja face à Montpellier !🇩🇿🥵 pic.twitter.com/buWWdf9CiU — ⭐️Squadra Khadra🇩🇿 (@Squadra213) December 17, 2023

Mais ils ont vite été refroidis par Estève, le défenseur ouvrant le score au premier poteau sur un coup de pied de coin de Savanier dès la neuvième minute. Par la suite, Oukidja a dû sortir le grand jeu pour éviter le break : arrêt sur un coup franc du Savanier, parade sur un corner direct du même homme, sauvetage devant Adams à deux reprises… Sauf que les prouesses du gardien algérien n’ont pas suffi pour empêcher le revers des Lorrains malgré la tentative de N’Doram ou la tête d’Elisor stoppées par Lecomte, et le MHSC repart donc avec le sourire en remerciant son portier… Ainsi que Chotard, qui a miraculeusement repoussé une ultime frappe d’Udol au bout d’une action très dangereuse.

Le tout avec l’entrée notable de la recrue Coulibaly, dont c’était la première apparition chez les professionnels dans l’Hexagone.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Colin (Sabaly, 86e), Traoré, Hérelle, Udol – Camara (N’Doram, 46e), Jean-Jacques – Van den Kerkhof, Jallow (Sané, 46e), Diallo (Asoro, 55e) – Elisor. Entraîneur : Boloni.

Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte – Omeragic, Jullien, Estève – Tchato, Chotard, Ferri (Fayad, 86e), Mincarelli – Savanier – Al-Tamari (Coulibaly, 65e), Adams (Yeboah, 86e). Entraîneur : Der Zakarian.