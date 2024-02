Pronostic Montpellier Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier relève la tête face à Metz ?

Cette saison ne réussit décidemment pas aux Montpelliérains. Malgré un début de saison trompeur, avec les recrues Al-Tamari et Adams décisifs, les hommes de Der Zakarian n’ont décroché qu’une seule victoire lors des 12 dernières journées et n’ont toujours pas goûté à la victoire en championnat en 2024. Les Sudistes sont tombés sur un calendrier compliqué et ont chuté de 3 de leurs 4 dernières rencontres face à Brest (2-0), Lille (0-0), Rennes (2-1) et Lyon (1-2) le week-end dernier. En conséquence, les Héraultais ont reculé à la 15e place du classement, se retrouvant à égalité de points avec le premier relégable, Lorient, à l’orée de cette journée. Le MHSC a l’occasion de relever la tête, et d’enfoncer un concurrent au maintien dans une forme comparable à la sienne.

En effet, la situation devient de plus en plus alarmante du côté du FC Metz. Les Grenats, qui font l’ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis quelques saisons, peinent à s’établir dans le ventre mou du classement et risque de retomber dans l’antichambre du football français dans les mois à venir. Ceci étant dit, les Messins ont stoppé l’hémorragie de 7 revers consécutifs en championnat face à l’OM le week-end dernier (1-1). Pour ne citer que quelques-uns des défaites, ceux connus face à Toulouse (0-1), Nice (1-0), et Lorient (1-2) n’ont fait qu’accentuer cette dynamique négative. Par conséquent, Metz a glissé jusqu’à la 16e place du classement, accusant désormais un retard de 3 points sur le premier non-relégable. Face à une équipe de Metz qui n’en finit pas de perdre, Montpellier pourrait retrouver le chemin de la victoire à La Mosson face à une équipe messine qui va sans doute se battre à fond comme souvent. D’autant que le MHSC a récupéré son meilleur buteur Adams la semaine passée et qu’il devrait récupérer son compère Tamari (qui a brillé à la Coupe d’Asie) ce week-end.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Montpellier bat et double Metz