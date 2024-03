Mikel Arteta donne le nom du meilleur coach du monde, « et de loin »

Et le vainqueur est…

Pep Guardiola ! Sans grande surprise, Mikel Arteta a couvert son compatriote de louanges lors de la conférence de presse qui précède le choc de Premier League opposant Manchester City à Arsenal pour le compte de la trentième journée de championnat. « Mon admiration pour lui n’a pas changé : il est le meilleur entraîneur du monde, et de loin. C’est l’une des personnes les plus sympathiques que j’ai rencontrées dans le football », a ainsi déclaré le coach des Gunners.

Et le technicien espagnol de continuer, comme un regret : « Mais pour le moment, nos rôles sont là où ils sont et nous devons nous adapter à la situation. Je préférerais probablement battre quelqu’un d’autre pour ne pas avoir ces sentiments, mais ce n’est pas un choix. City a placé la barre très haut dans ce championnat et dans le football en général, à un niveau qui n’avait jamais été atteint auparavant. C’est la beauté de ce sport, cela vous rend meilleur : ça vous met au défi, et vous devez suivre ce rythme. »

Amour, toujours.