Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City reçu 5/5 face à Arsenal

Manchester City a remporté la saison dernière une nouvelle Premier League en dominant Arsenal. Pour ce nouvel exercice, les 2 formations figurent parmi les grands favoris pour le titre. La bande de Guardiola a parfaitement débuté puisqu’elle a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès avec le Community Shield, remporté face à Man U. En championnat, les partenaires de Rúben Dias se sont imposés lors de leurs 4 premiers matchs face à Chelsea, Ipswich, West Ham et Brentford. La seule fausse note de ce début de saison est intervenue en Ligue des champions où les Skyblues n’ont pas su trouver la faille dans le mur de l’Inter. Solide dans ce début de saison, Man City peut compter sur un Haaland particulièrement efficace qui a déjà inscrit 9 buts en 4 journées. Le Norvégien sera une nouvelle fois au cœur des débats, ce qui ne devrait pas être le cas de Kevin De Bruyne, sorti touché contre l’Inter. En son absence, Gündoğan, auteur d’une entrée remarquée face à l’équipe italienne, pourrait être aligné aux côtés de Foden, Grealish ou Rodri.

En face, Arsenal a fini à la 2e position du championnat lors des 2 derniers exercices, à chaque fois derrière Man City. L’an passé, la bande de Arteta avait été critiquée pour son choix très défensif lors de sa venue à l’Etihad alors que City n’était pas au mieux à cette période. Finalement, les 2 formations avaient signé un nul dans un choc sans saveur. À l’intersaison, Arsenal s’est renforcé en attirant le défenseur italien Calafiori et l’international anglais Raheem Sterling. Bien rentré dans sa saison, le club londonien a remporté ses 2 premiers matchs face à Wolverhampton et Aston Villa avant de caler contre Brighton. Le week-end dernier, les Gunners ont frappé fort en s’imposant dans le derby face à Tottenham (0-1), sur l’une des spécialités du club, les coups de pied arrêtés. Pour ses débuts en Ligue des champions, Arsenal a dû se contenter d’un nul face à l’Atalanta Bergame (0-0) et défiera le PSG lors de la prochaine journée. Dans cette entame de saison, David Raya a été décisif à de nombreuses reprises, on pense au déplacement à Villa Park et en milieu de semaine à Bergame où il a sorti le penalty de Retegui. Poussé par son public, Man City veut enchaîner une 5e victoire en PL face à son grand rival d’Arsenal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

