Et si le Real s'offrait Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé ?

Le cirque continue.

Le 4 novembre, le Real Madrid publiait un communiqué pour nier l’existence de toute négociation avec Kylian Mbappé, pourtant en fin de contrat à Paris l’été prochain. Mercredi, la Cadena SER affirmait même que la Casa Blanca avait définitivement fait une croix sur Kylian Mbappé, pour des raisons salariales (Kyks est un glouton), de politique de recrutement (il aura 25 ans en décembre) ou simplement de fierté (au vu de tous les faux plans qu’il a mis au Real ces dernières années). Une information rapidement contredite par RMC Sport, pour qui cette « fuite » orchestrée par le Real lui-même serait simplement un coup de bluff, une manière de montrer qu’il ne court pas après Mbappé et aussi de préserver son image en cas de non-signature de l’attaquant français.

Dernière actualité dans ce feuilleton : ce vendredi, As affirme que la piste menant à Erling Haaland, la brute de Manchester City que le Real lorgne de loin depuis plusieurs années, est plus chaude que jamais. L’agente du Norvégien, Rafaela Pimenta, était d’ailleurs à Santiago-Bernabéu mercredi pour assister à la victoire des Merengues face à Braga (3-0), alors qu’elle n’avait aucun de ses joueurs sur la pelouse ce soir-là. Certains médias britanniques et espagnols expliquent que l’homme aux 52 buts en 53 matchs la saison passée bénéficierait d’une clause libératoire située entre 180 et 200 millions d’euros, activable dès l’été prochain. De quoi définitivement oublier KM7 ?

Donnez-nous un Real-PSG ou un PSG-City en huitièmes de Ligue des champions, pour voir.

