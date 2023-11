Le Real Madrid dément les rumeurs de négociations avec Kylian Mbappé

Un communiqué publié deux mois trop tard ou deux mois trop tôt.

Alors que la saga entre Kylian Mbappé et le Real Madrid semble s’être calmée depuis quelques semaines, la Maison-Blanche a tout de même tenu à s’exprimer concernant le capitaine de l’équipe de France. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », ont écrit les Merengues dans un communiqué publié ce samedi. C’est la première fois depuis 2018 que le Real réagit officiellement aux rumeurs.

On s’ennuyait un peu trop à Madrid, ce samedi.

