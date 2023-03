Mauro Icardi accusé de harcèlement par une influenceuse

Du nouveau sur Icardi en dehors des terrains.

Actuellement à Galatasaray, l’Argentin Mauro Icardi (30 ans) s’est vu accusé de harcèlement par une influenceuse argentine. Sur une chaîne de télévision du pays, Candela Lecce a avoué en avoir été victime sur les réseaux. Des propos rapportés par le Corriere dello Sport : « Je traverse une sale période. J’ai été victime de harcèlement, je ne sais pas si c’est en lien avec l’émission, mais je n’ai cessé de recevoir des messages », avoue-t-elle.



« Cette fois-ci, je refuse de garder le silence. […] Il a exercé une violence psychologique sur moi. Beaucoup de situations de ce genre ne peuvent pas demeurer impunies, les personnes le savent, elles blessent une autre personne sur les réseaux sociaux. J’ai dû être suivi psychologiquement à cause de ça. […] Il se comporte toujours telle une victime et me dit qu’il peut révéler certaines choses publiquement. […] Je veux juste qu’il disparaisse de ma vie et qu’il ne m’écrive plus, je veux la paix et la tranquillité. »

