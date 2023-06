Match interrompu pour injures racistes : la fédération qatarienne défend son joueur

Le début d’un triste feuilleton ?

Lundi soir, le match amical entre le Qatar et la Nouvelle-Zélande, disputé à Vienne, n’est pas allé à son terme. Les All Whites ne sont effectivement pas revenus sur la pelouse après la mi-temps, décidant d’abandonner la rencontre après que l’un des leurs, Michael Boxall (d’origine samoane) aurait subi des injures racistes proférées par Yusuf Abdurisag. Au lendemain des faits, la fédération qatarienne a publié un communiqué afin de « clarifier » la situation.

📄 PRESS RELEASE | Statement from the Qatar Football Association clarifying what happened during our national team’s friendly against New Zealand, on 19 June 2023 pic.twitter.com/U48GtGsc76

— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 20, 2023