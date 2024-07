Marcelo Bielsa fait le show en conférence de presse

El Loco toujours au maxi.

Pour oublier le fait que la France se soit fait sortir de l’Euro par un gamin qui n’a toujours pas son bac, on part de l’autre côté de l’Atlantique, où la Copa América en est aussi à ses demi-finales. Alors que cette nuit, l’Argentine a écarté le Canada (2-0) pour accéder à la finale, c’est au tour de l’Uruguay et de la Colombie de s’affronter pour rejoindre l’Albiceleste. Et rien de mieux qu’une bonne tirade sarcastique du sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa pour détendre l’atmosphère avant un rendez-vous aussi important. El Loco faisait face à la presse cette nuit aux côtés de Maxi Araújo, auteur de deux buts dans la compétition. Interrogé sur le rendement de l’attaquant du Deportivo Toluca (D1 mexicaine) et sur la façon dont il l’avait découvert, Bielsa a répondu à contre-pied : « Convenons qu’il s’agit de questions très particulières. Vous interrogez Maxi sur moi lorsque je suis présent, et vous m’interrogez sur Maxi lorsqu’il est présent. (Rires.) Je pense que Maxi est un vulgaire joueur qui est arrivé là où il est par pure chance, je crois que ça ne va pas plus loin que ça. (Rires.) Je ne l’ai pas vu jouer, on me l’a recommandé. »

El sentido del humor de Marcelo Bielsa: "Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte" 🤣 pic.twitter.com/W6mADTAxyT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 10, 2024

La sortie de Bielsa a fait mouche, laissant les journalistes et le joueur hilares. L’entraîneur à la glacière a ensuite répondu sérieusement à la question : « J’aime les ailiers qui débordent, qui jouent de l’angle de la surface adverse à l’angle de leur propre surface, qui parviennent à beaucoup centrer, et Maxi possède toutes ces caractéristiques. » À voir si l’attaquant de Toluca, qui a marqué un banger contre le Panama lors du premier match de la Céleste, récidivera à Charlotte cette nuit.

<iframe loading="lazy" title="GOLAZO CELESTE 🇺🇾 Maxi Araujo la clavó en el ángulo ante Panamá #copaamerica #futbol #goals" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CG9E2vSmg74?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Décidément, cette Copa, c’est le show Bielsa.

